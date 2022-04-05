Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Псаки: США хотят заставить РФ выбрать между дефолтом и истощением долларовых резервов

05:07

Фото: kubnews.ru



Цель Соединенных Штатов — добиться того, чтобы Россия была вынуждена сделать сложный выбор между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.



Она отметила, что ресурсы РФ не безграничны, передает агентство "Интерфакс".



Антироссийские санкции, которые вводит администрация Соединенных Штатов из-за спецоперации на Украине, призваны заставить Москву сделать трудный выбор между дефолтом и истощением долларовых резервов страны. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.



Представительница официального Вашингтона подчеркнула, что "ресурсы России не безграничны". И сейчас, когда вводятся "сокрушительные санкции", Москве придется "выбирать между опустошением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием новой выручки и - дефолтом". По словам Псаки, американское руководство намерено "истощить ресурсы", которыми располагает РФ для ведения активных боевых действий на территории Украины, а также "создать проблемы" для финансовой системы России.



Пресс-секретарь Белого дома также подтвердила сведения о том, что в Вашингтоне хотят ввести ограничения, предполагающие "запрет на новые инвестиции" в РФ и новые ограничительные меры, которые затронут финансовые институты и государственные компании, а также высокопоставленных чиновников и их ближайших родственников.



Ранее в американских СМИ появились сообщения, согласно которым Вашингтон может объявить о новых ограничениях уже сегодня, 6 апреля.



Автор: Злата Богатова

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