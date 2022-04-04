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Париж вслед за Берлином высылает российских дипломатов


4.4.2022 21:03
МИД ФранцииФото: smi2.net
МИД Франции

Власти Франции объявили о решении выслать из страны ряд российских дипломатов, деятельность которых, по мнению официального Парижа, противоречит интересам безопасности их государства. Соответствующее заявление сделали в МИД Франции, не уточняя пока число выдворяемых россиян.

Как отмечает телевизионный канал BFM, речь может идти о высылке из Франции порядка тридцати дипломатов.

До этого "значительное" количество российских дипломатов было объявлено персонами нон грата в ФРГ. По данным портала Focus online, Берлин намерен выслать за пределы ФРГ около сорока граждан РФ. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, меры затрагивают тех, чья работа может представлять собой угрозу для ищущих сейчас защиты в ФРГ. В Берлине не намерены это терпеть, подчеркнула министр.

Кроме того, руководство Литвы закрыло консульство РФ в Клайпеде и выслало из страны российского посла.

В конце минувшего марта на подобные шаги пошли сразу четыре страны Евросоюза. Власти Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии в совокупности объявили нежелательными лицами, что равносильно требованию высылки, сорок три российских дипломата. Перед этим десять дипломатических работников РФ были высланы странами Балтии - Латвией, Литвой и Эстонией.

На случившееся отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В комментарии агентству "Интерфакс" она подчеркнула, что в Москве не оставят без снимания "этот злобный акт немецкой политической машины". Позже аналогичные заявления были сделаны и в адрес руководства других стран, где объявили о предстоящей высылке российских дипломатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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