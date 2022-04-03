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По всей территории Афганистана запретили выращивать мак
3.4.2022 19:10
Фото: kundemi.kg
Пришедшие к власти в Афганистане талибы (члены запрещенной в РФ террористической организации) ввели запрет на выращивание мака по всей стране.
Как сообщает информационное агентство Bakhtarnews, местное население уже уведомили о вступлении в силу соответствующих изменений.
Согласно указу лидера "Талибана" (в РФ деятельность организации признана террористической и официально запрещена) Хайбатуллы Ахундзады, категорически запрещается "возделывание мака на всей территории" Афганистана. Всех, кто "нарушит Божий закон", будут привлекать к ответственности в соответствии с нормами шариата. При этом весь их "урожай будет уничтожен", подчеркивается в сообщении агентства.
Своим указом Ахундзада также установил запрет на применение, перевозку, торговлю, импорт и экспорт любого вида наркотических средств, включая таблетки и алкоголь, которые могут их содержать.
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