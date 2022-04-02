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Елена Бунина уходит с поста гендиректора «Яндекса»
2.4.2022 18:38
Фото: telegra.ph
Елена Бунина уходит с поста генерального директора "Яндекса", передают российские СМИ.
Как стало известно, и.о. гендиректора компании в РФ уже назначен Артем Савиновский.
В пресс-службе ООО "Яндекс" подтвердили сведения о том, что Елена Бунина прекращает работу в должности генерального директора этой компании, передает агентство "Интерфакс". Как пояснили представители организации, и.о. гендиректора в РФ уже назначен Артем Савиновский. Про все другие изменения будет объявлено позднее, отметили в пресс-службе "Яндекса".
Предполагается, что Бунина будет продолжать работу в компании, сохраняя пост HR-директора, на котором ей предстоит, в частности, сосредоточиться на образовательных проектах.
Елена Бунина сотрудничает с "Яндексом" уже около пятнадцати лет. HR-директором компании она стала в 2011 году, а около пяти лет назад заняла пост гендиректора.
В середине минувшего марта стало известно о выходе из совета директоров "Яндекса" Тиграна Худавердяна, на тот момент являвшегося управляющим директором группы. Отмечалось, что он оставляет посты в дочерних структурах компании в Нидерландах. Ранее также появлялись сообщения о том, что гендиректором ООО "Яндекс" может стать Худавердян. Но он оказался в числе тех, против кого ввели персональные санкции.
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