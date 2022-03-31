Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC

20:08

Фото: sub-cult.ru



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует оставить свой пост в мае этого года, сообщает портал Axios.



Со ссылкой на два хорошо осведомленных источника уточняется, что она собирается в будущем работать на американском телевизионном канале MSNBC.



Сейчас Джен Псаки продолжает активно консультироваться с различными представителями администрации главы США по поводу аспектов ее предстоящего ухода, отмечается в публикации. Официально о своих планах пресс-секретарь Белого дома пока еще не объявляла.



Предположительно, 43-летняя Псаки собирается стать телеведущей. Как передает портал Axios, она также будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC. Возможно, американские зрители смогут увидеть Псаки в разных шоу на платформе Peacock.



В прошлом Джен Псаки являлась официальным представителем бывшего главы Соединенных Штатов Барака Обамы, она занимала этот пост в 2008 и 2012 годах - в период президентских кампаний. С 2013 года Псаки начала работать в качестве пресс-секретаря американского Госдепартамента, а в 2015-2017 годы работала помощником по коммуникациям Обамы.



Когда на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, Джен Псаки покинула Белый дом и стала политическим комментатором на телеканале CNN. В 2020 году, когда к власти пришел Джо Байден, она возвратилась к работе в администрации, став пресс-секретарем Белого дома.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 31.3.2022 17:42 Пушилин подписал указ о создании администрации города Мариуполь

Пушилин подписал указ о создании администрации города Мариуполь 31.3.2022 17:11 Пашинян: Азербайджан пытается «изгнать» армян из Нагорного Карабаха

Пашинян: Азербайджан пытается «изгнать» армян из Нагорного Карабаха 31.3.2022 13:29 Путин подписал указ о призыве на срочную службу

Путин подписал указ о призыве на срочную службу 31.3.2022 05:03 Зеленский отзывает украинских послов из Грузии и Марокко

Зеленский отзывает украинских послов из Грузии и Марокко 30.3.2022 21:36 В Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав России