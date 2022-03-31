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Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC


20:08
Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBCФото: sub-cult.ru

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует оставить свой пост в мае этого года, сообщает портал Axios.

Со ссылкой на два хорошо осведомленных источника уточняется, что она собирается в будущем работать на американском телевизионном канале MSNBC.

Сейчас Джен Псаки продолжает активно консультироваться с различными представителями администрации главы США по поводу аспектов ее предстоящего ухода, отмечается в публикации. Официально о своих планах пресс-секретарь Белого дома пока еще не объявляла.

Предположительно, 43-летняя Псаки собирается стать телеведущей. Как передает портал Axios, она также будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC. Возможно, американские зрители смогут увидеть Псаки в разных шоу на платформе Peacock.

В прошлом Джен Псаки являлась официальным представителем бывшего главы Соединенных Штатов Барака Обамы, она занимала этот пост в 2008 и 2012 годах - в период президентских кампаний. С 2013 года Псаки начала работать в качестве пресс-секретаря американского Госдепартамента, а в 2015-2017 годы работала помощником по коммуникациям Обамы.

Когда на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, Джен Псаки покинула Белый дом и стала политическим комментатором на телеканале CNN. В 2020 году, когда к власти пришел Джо Байден, она возвратилась к работе в администрации, став пресс-секретарем Белого дома.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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