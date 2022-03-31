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Женская сеть myJulia.ru
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Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC
20:08
Фото: sub-cult.ru
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует оставить свой пост в мае этого года, сообщает портал Axios.
Со ссылкой на два хорошо осведомленных источника уточняется, что она собирается в будущем работать на американском телевизионном канале MSNBC.
Сейчас Джен Псаки продолжает активно консультироваться с различными представителями администрации главы США по поводу аспектов ее предстоящего ухода, отмечается в публикации. Официально о своих планах пресс-секретарь Белого дома пока еще не объявляла.
Предположительно, 43-летняя Псаки собирается стать телеведущей. Как передает портал Axios, она также будет участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC. Возможно, американские зрители смогут увидеть Псаки в разных шоу на платформе Peacock.
В прошлом Джен Псаки являлась официальным представителем бывшего главы Соединенных Штатов Барака Обамы, она занимала этот пост в 2008 и 2012 годах - в период президентских кампаний. С 2013 года Псаки начала работать в качестве пресс-секретаря американского Госдепартамента, а в 2015-2017 годы работала помощником по коммуникациям Обамы.
Когда на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, Джен Псаки покинула Белый дом и стала политическим комментатором на телеканале CNN. В 2020 году, когда к власти пришел Джо Байден, она возвратилась к работе в администрации, став пресс-секретарем Белого дома.
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