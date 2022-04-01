|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава МИД Афганистана отказался фотографироваться на саммите в Китае
1.4.2022 11:42
Фото: ren.tv
На групповом фото участников саммита в КНР нет исполняющего обязанности министра иностранных дел правительства "Талибана" (деятельность этой организации в России запрещена) Амира Хана Моттаки, передают зарубежные СМИ. Переговоры проводились на уровне глав МИД государств-соседей Афганистана, а также с участием РФ.
И.о. министра иностранных дел Афганистана прибыл в Китай на саммит стран-соседей этой страны. В прошлом встречи в таком формате уже проводились два раза - в Исламабаде и Тегеране. Амира Хана Моттаки на групповом снимке не оказалось - представитель Кабула отказался присутствовать на фото.
Как заявили в МИД Китая, главной целью этих переговоров было фокусирование внимания на текущем кризисе в Афганистане и поиск путей для достижения мира, обеспечения стабильности и экономического развития в Афганистане, передает канал Afghanistan International.
31 марта также состоялась встреча "тройки" в расширенном формате, в заседании участвовал спецпосланник Соединенных Штатов Том Уэст. Ранее в американском Госдепартаменте выразили уверенность в том, что все члены встречи разделяют мнение о том, что в Афганистане необходимо сформировать инклюзивное правительство и обеспечить условия для борьбы с терроризмом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|