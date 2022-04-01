Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава МИД Афганистана отказался фотографироваться на саммите в Китае

1.4.2022 11:42

Фото: ren.tv



На групповом фото участников саммита в КНР нет исполняющего обязанности министра иностранных дел правительства "Талибана" (деятельность этой организации в России запрещена) Амира Хана Моттаки, передают зарубежные СМИ. Переговоры проводились на уровне глав МИД государств-соседей Афганистана, а также с участием РФ.



И.о. министра иностранных дел Афганистана прибыл в Китай на саммит стран-соседей этой страны. В прошлом встречи в таком формате уже проводились два раза - в Исламабаде и Тегеране. Амира Хана Моттаки на групповом снимке не оказалось - представитель Кабула отказался присутствовать на фото.



Как заявили в МИД Китая, главной целью этих переговоров было фокусирование внимания на текущем кризисе в Афганистане и поиск путей для достижения мира, обеспечения стабильности и экономического развития в Афганистане, передает канал Afghanistan International.



31 марта также состоялась встреча "тройки" в расширенном формате, в заседании участвовал спецпосланник Соединенных Штатов Том Уэст. Ранее в американском Госдепартаменте выразили уверенность в том, что все члены встречи разделяют мнение о том, что в Афганистане необходимо сформировать инклюзивное правительство и обеспечить условия для борьбы с терроризмом.



Автор: Злата Богатова

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