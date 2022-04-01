ИнтерНовости - новости в стране и мире
Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC
Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC
В Сибири трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопровода
В Сибири трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопровода
Пашинян рассказал Путину о возможных провокациях со стороны Азербайджана в Карабахе
Пашинян рассказал Путину о возможных провокациях со стороны Азербайджана в Карабахе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Литва первой в ЕС отказалась от импорта природного газа из РоссииЛитва первой в ЕС отказалась от импорта природного газа из России
Скончалась актриса Александра ЯковлеваСкончалась актриса Александра Яковлева
Axios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBCAxios: Джен Псаки собирается уйти из Белого дома на канал MSNBC
Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долгиБанки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги
Пашинян рассказал Путину о возможных провокациях со стороны Азербайджана в КарабахеПашинян рассказал Путину о возможных провокациях со стороны Азербайджана в Карабахе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Глава МИД Афганистана отказался фотографироваться на саммите в Китае


1.4.2022 11:42
Глава МИД Афганистана отказался фотографироваться на саммите в КитаеФото: ren.tv

На групповом фото участников саммита в КНР нет исполняющего обязанности министра иностранных дел правительства "Талибана" (деятельность этой организации в России запрещена) Амира Хана Моттаки, передают зарубежные СМИ. Переговоры проводились на уровне глав МИД государств-соседей Афганистана, а также с участием РФ.

И.о. министра иностранных дел Афганистана прибыл в Китай на саммит стран-соседей этой страны. В прошлом встречи в таком формате уже проводились два раза - в Исламабаде и Тегеране. Амира Хана Моттаки на групповом снимке не оказалось - представитель Кабула отказался присутствовать на фото.

Как заявили в МИД Китая, главной целью этих переговоров было фокусирование внимания на текущем кризисе в Афганистане и поиск путей для достижения мира, обеспечения стабильности и экономического развития в Афганистане, передает канал Afghanistan International.

31 марта также состоялась встреча "тройки" в расширенном формате, в заседании участвовал спецпосланник Соединенных Штатов Том Уэст. Ранее в американском Госдепартаменте выразили уверенность в том, что все члены встречи разделяют мнение о том, что в Афганистане необходимо сформировать инклюзивное правительство и обеспечить условия для борьбы с терроризмом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Джейсон Момоа перенес операцию за день до церемонии премии «Оскар»Джейсон Момоа перенес операцию за день до церемонии премии «Оскар»
Путин подписал указ о призыве на срочную службуПутин подписал указ о призыве на срочную службу
В Самарскую область прибыл поезд с беженцами из МариуполяВ Самарскую область прибыл поезд с беженцами из Мариуполя
В Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав РоссииВ Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав России
Ученые выяснили происхождение астероида РюгуУченые выяснили происхождение астероида Рюгу

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru