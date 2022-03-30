Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин подписал указ о призыве на срочную службу

13:29

Фото: vk.com



Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года.



В соответствии с документом, в ВС России предполагается призвать 134 500 человек.



С содержанием официального документа можно ознакомиться на портале правовой информации. Президентский указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых уже истек срок военной службы по призыву.



Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что количество россиян, которых призовут на военную службу в рамках весенней кампании 2022 года, окажется меньше, чем прошлой весной. Министр пояснял, что призывников не будут направлять в какие-либо горячие точки, а срочники, завершившие службу, смогут уволиться в запас, после чего их отправят по месту проживания.



Напомним, прошлой весной на службу предполагалось призвать 134 650 человек, а осенью 2021 года — 127,5 тыс. человек.



Заместитель главы Генштаба России Евгений Бурдинский заявил, что мероприятия призыва, который начинается 1 апреля, не имеют никакого отношения к спецоперации, проводимой российскими военнослужащими на территории Украины. Он подчеркнул, что в спецоперации задействованы лишь контрактники, передают российские СМИ.



В прошлом российский лидер несколько раз выступал с заявлениями о том, что срочники не будут участвовать в спецоперации. 9 марта в Минобороны РФ информировали о выявлении ряда "фактов присутствия военнослужащих срочной службы" в подразделениях, которые осуществляют действия на территории Украины. В заявлении ведомства подчеркивалось, что "практически все" срочники к тому времени уже были возвращены в РФ.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Автор: Злата Богатова

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