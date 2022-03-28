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Россия высылает ряд сотрудников посольств Латвии, Литвы и Эстонии
17:35
Фото: press-az.com
МИД РФ информирует о прекращении аккредитации ряда представителей дипмиссий стран Балтии.
Иностранные дипломаты будут высланы из России в течение трех суток, передает ТАСС.
Меры российского руководства распространяются на трех представителей дипмиссии Латвии, четырех дипломатических работников Литвы и трех сотрудников посольства Эстонии и Псковской канцелярии генконсульства этой страны в Петербурге. В официальном заявлении МИД России указывается, что иностранные дипломаты выдворяются из страны в соответствии с т.н. "принципом взаимности".
Иностранным дипломатическим работникам предписано покинуть российскую территорию в те же сроки, которые в их государствах отвели для отъезда представителей РФ.
До того глав представительств Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в МИД РФ, где им заявили решительный протест из-за "провокационных, ничем не обоснованных действий" в отношении представителей российских посольств в этих странах Балтии.
Ранее стало известно о высылке трех российских дипломатов из Эстонии. Внешнеполитическое ведомство страны в минувшую пятницу вызвало посла РФ для вручения соответствующей ноты. Как заявил тогда эстонский вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар, объявлены нежелательными лицами сотрудники МИД, действия которых в Эстонии противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях.
По словам Таммсаара, Эстонию в течение 72 часов должны покинуть трое сотрудников российского посольства, которые принимали "непосредственное и активное участие в подрыве безопасности" этого балтийского государства, а также распространяли пропаганду в целях оправдания действий российских военных на территории Украины.
Вслед за эстонскими властями на аналогичные меры пошли в Латвии и Эстонии. Кроме того, о высылке десяти российских дипломатов объявили в Болгарии.
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