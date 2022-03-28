Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ онлайн

05:13

Фото: tadviser.ru



Минтранс РФ завершил подготовку обновленного варианта законопроекта, призванного регламентировать деятельность такси в России.



Владельцев служб заказа легкового такси в будущем могут обязать предоставлять ФСБ доступ к их информационным системам, рассказывает РБК.



Цитируя документ, оказавшийся в распоряжении редакции, РБК уточняет, что владельцам таких служб придется передавать сведения о перевозках, в частности, о местоположении водителей и их транспортных средств, и в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы. Предполагается также установление минимального тарифа на перевозку пассажиров и багажа, ограничение числа легковых такси для каждого отдельного региона РФ и введение требования по обязательной установке устройств, которые позволяют контролировать уровень концентрации и усталости водителей.



Кроме того, может быть введена ответственность агрегаторов, если речь будет идти о причинении вреда жизни и здоровью либо имуществу пассажиров, или если водитель не имел действующего на момент аварии разрешения. Агрегаторы также могут обязать открывать свои представительства на территории их регионов присутствия и официально оформлять договор с самозанятыми работниками.



Как пояснил один из собеседников РБК, законопроект уже прошел согласование с целым рядом отечественных ведомств, включая Министерство юстиции, Министерство финансов, Ространснадзор, Минздрав и другие госструктуры.



Подлинность этого документа, отмечается в публикации, уже подтвердили в сервисе "Ситимобил", а также Ирина Зарипова, возглавляющая Общественный совет по развитию такси. По ее словам, обновленный вариант законопроекта внесут в Госдуму уже в самое ближайшее время. Зарипова пояснила, что при подготовке документа "учитывались мнения игроков рынка такси".



Автор: Злата Богатова

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