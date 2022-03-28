Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лондоне вспомнили предсказание Ванги о триумфе России

28.3.2022 19:35

Фото: info-arm.com



Статья, посвященная предсказаниям болгарской ясновидящей Ванги, появилась в британском таблоиде The Sun.



Авторы напомнили, как предсказательница сделала прогноз о терактах, которые 11 сентября 2001 года произошли в Нью-Йорке.



В статье утверждается, что Ванга рассказывала о мировом триумфе России, когда встречалась с советским литератором Валентином Сидоровым. Беседуя с ним в 1979 году, болгарская предсказательница сделала прогноз о том, что Россия может стать лидирующим государством планеты, напоминают авторы материала.



В публикации приводится цитата пророчества, согласно которой, Ванга заявила, что в определенный момент "все растает, словно лед, только одно останется нетронутым", и это будет "слава Владимира, слава России". Болгарская ясновидящая отметила, что в это время "многое будет принесено в жертву", по ее словам, "остановить Россию" никому не удастся. В результате с пути Москвы "все будет убрано, и страна "не только сохранится", но и окажется "владыкой мира".



Вангелия Пандева Гуштерова, ставшая широко известной как предсказательница Ванга, родилась в 1911 году в Струмице, которая в тот момент входила в состав Османской империи. В детском возрасте утратила зрение, вскоре после чего проявился ее необычный дар. Долгое время Ванга проживала в городе Петриче, который расположен на стыке границ Болгарии, Греции и Северной Македонии.



В течение последних двадцати лет жизни она принимала посетителей, съезжавшихся со всего мира, в небольшой населенный пункт Рупите. Предсказательница скончалась 11 августа 1996 года в Софии.



Автор: Злата Богатова

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