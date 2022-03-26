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Президент Польши: Венгрии дорого обойдется ее политика в отношении РФ
09:42
Фото: vk.com
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не может понять позицию, которую Будапешт решил занять в отношении России. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан оказался в сложном положении, потому что его страна существенно зависит от Москвы в энергетическом плане, указал представитель Варшавы в интервью TVN24.
Как заявил польский президент Анджей Дуда, руководство Венгрии находится сейчас в сложном положении по причине большой энергетической зависимости страны от РФ. Представитель Варшавы напомнил, что "речь идет о поставках газа и электроэнергии", и в Венгрии находится российская электростанция. Дуда уточнил, что несколько лет назад с Москвой был подписан договор о ее модернизации.
По мнению Дуды, "огромная" зависимость от России может "очень дорого" обойтись Венгрии, и ему сейчас "трудно понять" политику Будапешта.
В конце февраля Орбан объявил о решении не поставлять оружие Украине. Венгерский премьер тогда пояснял, что его армии необходимо обеспечивать защиту собственных границ. Кроме того, Венгрия намерена воздерживаться от вмешательства в спецоперацию, которую российские военные проводят сейчас на территории Украины.
Глава венгерского правительства также запретил поставлять на Украине оружие с территории Венгрии и использовать государство в целях транзита вооружений. Орбан при этом призывал остерегаться всякого рода безрассудных требований и инициатив, кажущихся популярными, но способных повлечь за собой неожиданные последствия.
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