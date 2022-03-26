|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Tiffany приостановила закупку алмазов и бриллиантов в РФ
26.3.2022 15:22
Фото: alltime.ru
Американская компания Tiffany&Co отказывается от приобретения добываемых в России алмазов из-за спецоперации, которую власти РФ проводят сейчас на Украине.
Ювелирный ритейлер решил присоединиться к Brilliant Earth и Signet Jewelers, передает MarketWatch со ссылкой на официального представителя компании.
Руководство ритейлера объявило, что прекращается закупка необработанных алмазов из РФ, а также бриллиантов российского происхождения, вне зависимости от того, в каком государстве производилась огранка. Как стало известно, вводимый запрет касается драгоценных камней, которые добыли на российской территории по состоянию на минувший понедельник, 21 марта.
В Tiffany пояснили, что уже отдали соответствующее поручение поставщикам компании. Отмечается, что теперь предполагается разделять российские и нероссийские бриллианты мелкого размера, используемые в целях обсыпки ювелирной продукции.
В прошлом Tiffany, владельцем которой является LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, довольно долгое время сотрудничала с российской "АЛРОСА".
По причине событий, которые разворачиваются на территории Украины, другой американский ритейлер Signet Jewellers ранее принял аналогичное решение, объявив об отказе закупок в РФ. Вскоре после этого с портала онлайн-продавца Brilliant Earth исчезли все бриллианты, имевшие российское происхождение.
Представители обеих компаний подчеркивали, что отказ от взаимодействия с партнерами из РФ особо не повлиял на состояние бизнеса. Руководство Signet Jewellers при этом призвало поставщиков приостановить взаимодействие с российскими организациями, а также подтвердить, что российских алмазов или драгметаллов, купленных в период после 24 февраля, нет в партиях, предназначенных для Signet.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|