Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Tiffany приостановила закупку алмазов и бриллиантов в РФ

26.3.2022 15:22

Фото: alltime.ru



Американская компания Tiffany&Co отказывается от приобретения добываемых в России алмазов из-за спецоперации, которую власти РФ проводят сейчас на Украине.



Ювелирный ритейлер решил присоединиться к Brilliant Earth и Signet Jewelers, передает MarketWatch со ссылкой на официального представителя компании.



Руководство ритейлера объявило, что прекращается закупка необработанных алмазов из РФ, а также бриллиантов российского происхождения, вне зависимости от того, в каком государстве производилась огранка. Как стало известно, вводимый запрет касается драгоценных камней, которые добыли на российской территории по состоянию на минувший понедельник, 21 марта.



В Tiffany пояснили, что уже отдали соответствующее поручение поставщикам компании. Отмечается, что теперь предполагается разделять российские и нероссийские бриллианты мелкого размера, используемые в целях обсыпки ювелирной продукции.



В прошлом Tiffany, владельцем которой является LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, довольно долгое время сотрудничала с российской "АЛРОСА".



По причине событий, которые разворачиваются на территории Украины, другой американский ритейлер Signet Jewellers ранее принял аналогичное решение, объявив об отказе закупок в РФ. Вскоре после этого с портала онлайн-продавца Brilliant Earth исчезли все бриллианты, имевшие российское происхождение.



Представители обеих компаний подчеркивали, что отказ от взаимодействия с партнерами из РФ особо не повлиял на состояние бизнеса. Руководство Signet Jewellers при этом призвало поставщиков приостановить взаимодействие с российскими организациями, а также подтвердить, что российских алмазов или драгметаллов, купленных в период после 24 февраля, нет в партиях, предназначенных для Signet.



Автор: Злата Богатова

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