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Польский генерал потребовал «вернуть Калининград Польше»
09:36
Фото: vk.com
Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обратился к официальной Варшаве с призывом заявить о претензиях на российский Калининград. В прошлом он уже высказывал подобные идеи, и в Москве их сочли недружественными.
Польский генерал Вальдемар Скшипчак, в прошлом занимавший пост командующего сухопутными войсками страны, заявил, что город Калининград необходимо считать территорией, которая остается "оккупированной" с 1945 года, передает Do Rzeczy. Поэтому представители официальной Варшавы не должны забывать о Калининграде. Властям Польши следует заявить о своих претензиях на этот город, ведь эти земли, по мнению Скшипчака, являются частью польской территории. Вместе с тем, генерал отметил, что Калининградская область в настоящее время "не имеет военного значения".
В прошлом году Скшипчак сделал описание возможного сценария военных действий на территории Калининградской области. Генерал предположил, что в случае присутствия там войск НАТО ключевую роль в регионе будут иметь силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района.
Калининград, носивший тогда название Кенигсберг, был взят советскими войсками 9 апреля 1945 года. Спустя полгода по итогам Второй мировой войны этот город был признан частью территории СССР. В соответствии с решением Потсдамской конференции главный город Восточной Пруссии был переименован и стал самым западным рубежом страны.
Несколько лет назад в прессе широко разошлась реплика депутата литовского Сейма Линаса Бальсиса, который заявил о том, что необходимо поднять вопрос "возвращения" Калининграда в Европу, и заниматься этим нужно с участием Евросоюза. Позже власти Литвы заявили, что не собираются оспаривать принадлежность российского региона. В Вильнюсе не имеют территориальных притязаний "ни к одному из своих соседей", подчеркивали тогда в МИД страны.
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