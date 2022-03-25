Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На журфаке МГУ больше не будут отдельно преподавать «Политическую журналистику»

25.3.2022 11:41

Фото: livejournal.com



Администрация журфака МГУ им. Ломоносова приняла решение отказаться от отдельного преподавания дисциплины "Политическая журналистика".



Об этом рассказывает "Коммерсант" со ссылкой на студентов ведущего отечественного вуза.



Соответствующий модуль появился в 2013 году, он был введен в виде отдельной специализации. Предполагалось, что студенты смогут делать выбор, окончив общие для всех два курса. Как пояснили представители администрации факультета, теперь такой модуль действительно теряет самостоятельность. Решение руководства объяснили необходимостью "оптимизации" учебного процесса.



В вузе подтвердили, что "Политическую журналистику" объединяют в один модуль с "Социальной журналистикой", а блок "Журналистика стиля жизни" будет совмещен с "Музыкальной журналистикой". Кроме того, "Журналистика газет и журналов" с начала следующего учебного года превратится в "Цифровую периодику".



Представители журфака МГУ сообщили, что Ученый совет факультета в прошлом не раз указывал на необходимость обновления учебно-методических комплексов для эффективного преподавания различных модулей. Однако их так и не удалось своевременно актуализировать. В пресс-службе добавили, что при принятии решений об изменении программы роль сыграл и уровень заинтересованности студентов. На факультете осуществляют мониторинг таких показателей, судя по которому политической журналистикой в последнее время интересовалось все меньше студентов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 116

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