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Застройщики останавливают проекты по всей России
07:11
Фото: vk.com
В России около 40% застройщиков приняли решение на некоторое время заморозить проекты, сообщает "Коммерсант".
Как отмечает газета, на фоне кризиса, который связан с проведением российскими военными спецоперации на Украине, существенно возросла стоимость стройматериалов.
На текущий момент решение о заморозке на неопределенный период строительства жилья, офисов и логопарков приняли уже порядка 40% компаний, работающих в этой сфере по всей России. Основной причиной этого является резкий рост стоимости стройматериалов, сообщает газета, ссылаясь на опрос межотраслевой ассоциации саморегуляторов в сфере строительства и проектирования "Синергия". Судя по его результатам, не так давно стартовавшие стройки заморозили и 29% респондентов, которые пока еще не сталкивались с перебоями поставок стройматериалов. Высвободившиеся ресурсы они перенаправили на завершение работ на объектах, которые уже были почти готовы.
По данным газеты, совокупные объемы строительства жилья на территории РФ могут сократиться на 20%, а коммерческой недвижимости — примерно на 40%. Эксперты пояснили, что изменения, которые сейчас происходят на рынке, влияют на девелоперов офисов, ориентированных на европейских поставщиков материалов. Специалисты предполагают, что не стоит рассчитывать на открытие новых торговых центров после того, как страну покинули многие крупные бренды.
Аналогичные сложности могут возникнуть и на рынке жилья. Авторы публикации высказали мнение о том, что в области высокобюджетных объектов нельзя будет избежать переноса сроков строительства. Дело в том, что вряд ли получится быстро заменить цепочки поставок импортных комплектующих, которые разрушились из-за введения антироссийских санкций.
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