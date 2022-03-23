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В Великобритании после слов Путина о расчетах в рублях на 25% выросли цены на газ


18:21
В Великобритании после слов Путина о расчетах в рублях на 25% выросли цены на газФото: informing.ru

Оптовая стоимость газа в Великобритании возросла практически на четверть после заявления главы РФ о решении перейти на расчеты в рублях, передает ТАСС.

Судя по данным лондонской биржи ICE, цена апрельского фьючерса достигает сейчас 287 пенсов за терм (€118 за МВт⋅ч), тогда как накануне показатель составлял 230 пенсов за терм (€94 за МВт⋅ч).

Как пояснили в канцелярии премьер-министра на Даунинг-стрит, правительство анализирует возможные последствия требований, которые выдвинула РФ, для рынка и экономики Великобритании.

Цена газа на территории Европа пошла в активный рост накануне, 23 марта, после заявления президента РФ. По словам Владимира Путина, Москва переводит в российские рубли оплату за поставки своего газа на экспорт в недружественные государства, уже отданы соответствующие поручения правительству. В ближайшее время "Газпром" скорректирует действующие контракты.

Великобритания меньше, чем другие европейские государства, зависит от газа из РФ. Доля его потребления в королевстве составляет сейчас порядка 3%. В 2020 году около половины объема газа, который расходовался в стране, было местным, еще примерно 30% - поступало из Норвегии. При этом около 20% пришлось на поставки из государств Ближнего Востока и некоторых других стран. Российский газ в тот период покрывал порядка 5% потребления в Великобритании.

Автор: Злата Богатова

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