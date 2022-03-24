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Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по Украине
24.3.2022 10:37
Фото: ukraineun.org
Совет безопасности ООН не утвердил предложенный Москвой проект резолюции по ситуации на Украине, сообщает Associated Press.
Документ поддержали Россия и Китай, остальные тринадцать государств в ходе голосования предпочли воздержаться. Против не выступил ни один из членов СБ.
Проект резолюции, где шла речь о сложной гуманитарной ситуации на Украине, для одобрения Советом безопасности ООН должен был набрать как минимум девять голосов "за". В случае, если необходимый минимум не достигнут, проект считается отклоненным.
Поддержал созданный Москвой проект лишь Китай, передает ТАСС. Против не выступил ни один из членов СБ ООН. Среди тринадцати воздержавшихся государств - Соединенные Штаты, Бразилия, Великобритания, Индия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и ряд других.
Российская сторона разрабатывала эту резолюцию в соавторстве с властями Белоруссии, Северной Кореи и Сирии. Проект содержит призывы обеспечивать гуманитарную помощь и защиту мирных граждан, адресованные ко "всем сторонам". Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что в РФ при подготовке этого проекта в Москве пытались не допустить политизации. По словам дипломата, вариант, предложенный до того странами Запада, предполагал возложить ответственность за ситуацию, которая сейчас складывается на Украине, исключительно на Москву.
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