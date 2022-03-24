Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции по Украине

24.3.2022 10:37

Фото: ukraineun.org



Совет безопасности ООН не утвердил предложенный Москвой проект резолюции по ситуации на Украине, сообщает Associated Press.



Документ поддержали Россия и Китай, остальные тринадцать государств в ходе голосования предпочли воздержаться. Против не выступил ни один из членов СБ.



Проект резолюции, где шла речь о сложной гуманитарной ситуации на Украине, для одобрения Советом безопасности ООН должен был набрать как минимум девять голосов "за". В случае, если необходимый минимум не достигнут, проект считается отклоненным.



Поддержал созданный Москвой проект лишь Китай, передает ТАСС. Против не выступил ни один из членов СБ ООН. Среди тринадцати воздержавшихся государств - Соединенные Штаты, Бразилия, Великобритания, Индия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Франция и ряд других.



Российская сторона разрабатывала эту резолюцию в соавторстве с властями Белоруссии, Северной Кореи и Сирии. Проект содержит призывы обеспечивать гуманитарную помощь и защиту мирных граждан, адресованные ко "всем сторонам". Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что в РФ при подготовке этого проекта в Москве пытались не допустить политизации. По словам дипломата, вариант, предложенный до того странами Запада, предполагал возложить ответственность за ситуацию, которая сейчас складывается на Украине, исключительно на Москву.



Автор: Злата Богатова

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