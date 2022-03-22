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Власти Польши заподозрили в шпионаже 45 дипломатов РФ
13:02
Фото: news2world.net
Список из сорока пяти российских дипломатов, которых подозреваются в шпионаже, составлен в Варшаве, передает Bloomberg.
Информацию об этом также подтвердил официальный представитель Агентства внутренней безопасности Польши Станислав Жарын.
Как заявил Станислав Жарын в эфире польского телевидения, властями страны действительно подготовлен список российских дипломатов, которые могут в ближайшее время быть выдворены за пределы Польши.
Ранее портал Onet со ссылкой на собственные источники в польском правительстве сообщил о планах Варшавы выслать в РФ около сорока дипломатических работников. Причиной таких мер является деятельность, несовместимая со статусом сотрудников внешнеполитического ведомства.
По данным Onet, сегодня утром в МИД Польши вызвали главу посольства России в Варшаве Сергея Андреева.
Напомним, ранее в Министерство обороны Великобритании был вновь вызван военный атташе РФ. Как указывалось на официальной странице британского военного ведомства в Twitter, российского представителя пригласили из-за неспровоцированного вторжения на Украину и действий ВС РФ.
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