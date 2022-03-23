|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Костромской прихожанин требует отставки священника из-за проповеди
23.3.2022 11:36
Фото: vologda-mitropolia.ru
Житель Костромской области собирает подписи под требованием отстранить настоятеля Иоанна Бурдина от служения в церкви села Карабаново Красносельского района, передает ИА REGNUM.
Прихожанин православного храма с возмущением отреагировал на одну из недавних проповедей священнослужителя.
Как рассказала журналистам прихожанка той же церкви Елена Глубоковская, ее земляк был глубоко возмущен содержанием проповеди. В результате мужчина, имя которого не называется, даже объявил сбор подписей за отставку священника. Верующий предлагает поддержать его порыв жителям "окрестных деревень", и его обращение поддержали уже около пятидесяти человек.
Куда именно верующий намерен отправить свое требование, пока не уточняется.
Ранее костромского священника Иоанна Бурдина уже оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт воспринял случившееся довольно спокойно. Комментируя инцидент, он пояснил, что священнику было сделано замечание о том, что нельзя распространять свои личные политические взгляды на пастырскую деятельность, и этих мер вполне достаточно.
Костромской районный суд оштрафовал настоятеля церкви в селе Карабаново на 35 тыс. рублей за проповедь, которую Бурдин произнес 6 марта. Как отмечалось в полицейском протоколе, священнослужитель пытался внушить прихожанам своего храма информацию об обстрелах украинских городов и гибнущих там мирных жителях.
Бурдин также опубликовал на официальном сайте храма ссылку на петицию против проведения военной спецоперации на Украине. Спустя некоторое время этот пост удалили "по воле" митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта.
После вынесения приговора священнослужитель выразил намерение обжаловать его в Костромском областном суде. Признавать себя виновным Бурдин решительно отказался.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|