ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Доминиканской Республике фиксируется рост детской смертности
В Доминиканской Республике фиксируется рост детской смертности
Корсиканский сепаратист Иван Колонна умер после нападения в тюрьме
Корсиканский сепаратист Иван Колонна умер после нападения в тюрьме
Суд признал Навального виновным в мошенничестве
Суд признал Навального виновным в мошенничестве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве погибла российская журналистка Оксана БаулинаВ Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина
В Кремле сообщили об увольнении Чубайса по собственному желаниюВ Кремле сообщили об увольнении Чубайса по собственному желанию
Песков: военная прокуратура не докладывала Путину о присутствии срочников на УкраинеПесков: военная прокуратура не докладывала Путину о присутствии срочников на Украине
Власти Польши намерены выслать 45 дипломатов РФВласти Польши намерены выслать 45 дипломатов РФ
Костромской прихожанин требует отставки священника из-за проповедиКостромской прихожанин требует отставки священника из-за проповеди

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Костромской прихожанин требует отставки священника из-за проповеди


23.3.2022 11:36
Костромской прихожанин требует отставки священника из-за проповедиФото: vologda-mitropolia.ru

Житель Костромской области собирает подписи под требованием отстранить настоятеля Иоанна Бурдина от служения в церкви села Карабаново Красносельского района, передает ИА REGNUM.

Прихожанин православного храма с возмущением отреагировал на одну из недавних проповедей священнослужителя.

Как рассказала журналистам прихожанка той же церкви Елена Глубоковская, ее земляк был глубоко возмущен содержанием проповеди. В результате мужчина, имя которого не называется, даже объявил сбор подписей за отставку священника. Верующий предлагает поддержать его порыв жителям "окрестных деревень", и его обращение поддержали уже около пятидесяти человек.

Куда именно верующий намерен отправить свое требование, пока не уточняется.

Ранее костромского священника Иоанна Бурдина уже оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт воспринял случившееся довольно спокойно. Комментируя инцидент, он пояснил, что священнику было сделано замечание о том, что нельзя распространять свои личные политические взгляды на пастырскую деятельность, и этих мер вполне достаточно.

Костромской районный суд оштрафовал настоятеля церкви в селе Карабаново на 35 тыс. рублей за проповедь, которую Бурдин произнес 6 марта. Как отмечалось в полицейском протоколе, священнослужитель пытался внушить прихожанам своего храма информацию об обстрелах украинских городов и гибнущих там мирных жителях.

Бурдин также опубликовал на официальном сайте храма ссылку на петицию против проведения военной спецоперации на Украине. Спустя некоторое время этот пост удалили "по воле" митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта.

После вынесения приговора священнослужитель выразил намерение обжаловать его в Костромском областном суде. Признавать себя виновным Бурдин решительно отказался.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Кузбасский пенсионер отдал мошенникам более 2 млн рублейКузбасский пенсионер отдал мошенникам более 2 млн рублей
В Доминиканской Республике фиксируется рост детской смертностиВ Доминиканской Республике фиксируется рост детской смертности
Трижды привитый король Норвегии заразился COVID-19Трижды привитый король Норвегии заразился COVID-19
Жителя Дудинки обвиняют в убийстве 3-месячной дочериЖителя Дудинки обвиняют в убийстве 3-месячной дочери
Остров Корсика был и будет французским, заявили в ПарижеОстров Корсика был и будет французским, заявили в Париже

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru