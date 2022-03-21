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Венгрию заподозрили в желании получить Закарпатье


19:27
Венгрию заподозрили в желании получить ЗакарпатьеФото: livejournal.com

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что власти Венгрии заняли пророссийскую позицию. Как предположила представительница официального Киева, Будапешт может быть заинтересован в получении "дешевого российского газа" или рассчитывает на "украинское Закарпатье", передает РИА Новости.

По мнению вице-премьера Украины Ирины Верещук, нынешняя позиция руководства Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской. В своем Facebook (власти РФ признали эту социальную сеть экстремистской) представительница официального Киева предположила, что Будапешту "хочется дешевый российский газ" или получить украинское Закарпатье.

Верещук также задалась вопросом, хочет ли венгерский народ наносить удар в спину украинцам в это тяжелое время. Вице-премьер при этом выразила уверенность в том, что Будапешту "вряд ли удастся перемигиваться" с Москвой, одновременно пытаясь "наживаться на проблемах соседа". Венгерским властям следует "спокойно встать на сторону цивилизованного мира", подчеркнула Верещук, добавив, что в период Второй мировой эта страна "сделала неправильный выбор".

Ранее чешский политолог, профессор Оскар Крейчи напомнил Киеву о возможных претензиях на запад Украины. Эксперт высказался о визите премьер-министров ряда европейских стран, которые провели переговоры с украинскими властями.

Автор: Злата Богатова

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