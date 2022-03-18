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Киеву напомнили о возможных претензиях на запад Украины
12:34
Фото: livejournal.com
Украинский президент Владимир Зеленский с прибывшими в Киев иностранными партнерами
Чешский политолог, профессор Оскар Крейчи высказался о визите в Киев премьер-министров ряда европейских стран. По мнению эксперта, украинским властям не следует забывать о возможной угрозе для ее территориальной целостности с Запада.
Как заявил Оскар Крейчи в интервью Parlamentní listy, визит высокопоставленных представителей Польши, Словении и Чехии в Киев стоит воспринимать лишь как некий политический жест. Приезд европейских политиков не способен как-либо изменить реальное положение вещей и не преследовал таких целей, констатировал чешский профессор.
Крейчи подчеркнул, что украинским властям необходимо помнить о потенциальной угрозе для целостности их государства со стороны Запада. Кто конкретно способен предъявить Киеву такого рода территориальные претензии, политолог уточнять не стал. Он лишь сказал, что "Прага отказалась от позиции переговорщика".
В минувший вторник, 15 марта, в Киев с официальным визитом прибыли польский вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, возглавляющий правящую партию "Право и справедливость", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его коллеги из Словении и Чехии — Янез Янша и Петр Фиала. Политики провели переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
Ранее премьер Польши выразил намерение заняться дерусификацией экономики как собственного государства, так и Евросоюза. Как пояснил Матеуш Моравецкий, наиболее актуальные меры будут включать в себя отказ от российских нефти, газа и угля. Политик допустил, что такие меры, возможно, будут "дорого стоить", поэтому правительство Польши собирается выплатить гражданам тринадцатую пенсию для смягчения последствий инфляции.
Отметив, что польская политика уже несет потери из-за действий Москвы, глава правительства представил пакет мер по поддержке этой сферы. В числе первоочередных задач Моравецкий назвал "противодействие росту цен на продовольствие", предположив, что он может оказаться "динамичным". Кроме того, в Варшаве собираются усилить финансирование развития энергетики, включая поддержку компании Gaz-System, управляющей сетью газопроводов и создающей сейчас новую инфраструктуру.
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