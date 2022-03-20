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Делегации России и Украины завершили переговоры


16:11
Делегации России и Украины завершили переговорыФото: mt.ru

Переговоры российской и украинских делегаций, состоявшиеся сегодня в онлайн-формате, продолжались полтора часа.

Об этом сообщил Давид Арахамия, возглавляющий парламентскую фракцию партии "Слуга народа", передает ТАСС.

Как пояснил Давид Арахамия, сейчас члены делегаций продолжают работу в формате рабочих групп.

Накануне издание "Украинская правда" анонсировало возобновление переговоров официальных делегаций Москвы и Киева. Предполагалось, что участники обсуждений проведут онлайн-встречу. Деятельность на уровне экспертных групп продолжается в ежедневном режиме.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Первый раунд двусторонних переговоров проходил в Гомельской области Белоруссии. Экс-глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, отметил, что в ходе встречи удалось найти точки, позволяющие "прогнозировать общие позиции". Встреча продолжалась около пяти часов. Позднее состоялись еще два раунда очных обсуждений и переговоры в онлайн-формате.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 234

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