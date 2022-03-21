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На сайте ЦБ больше нет данных о владельцах банков


21.3.2022 13:01
На сайте ЦБ больше нет данных о владельцах банковФото: permdaily.ru

Российский регулятор разрешил банковским учреждениям не публиковать некоторые сведения вплоть до конца 2022 года, передает РБК.

В частности, на официальном портале Центробанка теперь нет рубрики "Информация о контролирующих лицах банка".

С официального сайта Центробанка РФ пропали сведения о собственниках кредитных организаций, сообщает РБК. В минувшую пятницу, 18 марта, регулятор позволил вплоть до конца этого года не раскрывать некоторые данные, включая информацию о контролирующих лицах, присоединении, преобразовании либо реорганизации. Отмечается, что решение совета директоров ЦБ не освободило организации от выполнения обязательств в рамках регулярной отчетности.

В первых числах марта стало известно, что российские банки теперь могут не публиковать на своих сайтах и на сайте национального регулятора ключевые формы отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Изменения распространялись и на февраль.

Как стало известно, теперь скрыта и динамика международных резервов ЦБ. Ранее она публиковалась каждую неделю, напоминает РБК. В последний раз информация была обновлена в середине минувшего февраля. На тот момент Центробанк отчитывался о $643,2 млрд резервов. Представители ЦБ пояснили, что именно эти данные и будут официально использоваться во всех публикациях в течение ближайших трех месяцев.

Накануне появились сведения о том, что властями Франции были заморожены активы ЦБ России на сумму €22 млрд. Меры также затронули счета и объекты недвижимости частных лиц, на которых распространяется действие санкций, объявленных странами Запада. Как сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL, впервые в истории его ведомства сформировали центр, объединяющий представителей службы финансовой разведки TRACFIN, казначейства, таможни и Главного управления госфинансов. Их общими усилиями уже удалось выявить, а потом заморозить активы целого ряда российских олигархов. На текущий момент речь идет о €850 млн, не считая €22 млрд активов ЦБ РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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