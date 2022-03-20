Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Мариуполем погиб замкомандующего Черноморским флотом Палий

20.3.2022 19:33

Фото: uralinform.ru



Замкомандующего ЧФ Андрей Палий погиб в боях за Мариуполь, передает ТАСС.



Родным и близким погибшего военнослужащего выразил соболезнования губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.



По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, во время боевых действий около Мариуполя был убит замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. В своем Telegram-канале глава местной администрации пояснил, что дружил с погибшим.



Как сообщил Развозжаев, 1993 году Палий "отказался принимать присягу Украине". Сохраняя верность России, он уехал на Северный флот. Губернатор Севастополя подчеркнул, что погибший являлся "открытым и порядочным человеком", умел находить подход к людям и пользовался на флоте большим уважением.



По данным российских СМИ, в августе-сентябре 2008 года Палий принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру.



Ранее поступили сведения о гибели сына замгубернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Дудорова. Выпускник кадетского корпуса СКР Георгий Дудоров участвовал в спецоперации, которую российские военные сейчас проводят на территории Украины.



24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Автор: Злата Богатова

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