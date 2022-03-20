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Женская сеть myJulia.ru
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Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию
20.3.2022 17:04
Фото: popcake.tv
Российская телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что добралась до Испании.
По ее словам, возвращаться в РФ она пока не собирается.
Некоторое время назад выяснилось, что Татьяна Лазарева находилась в Киеве, когда российские власти приняли решение о проведении масштабной спецоперации на территории Украины. Ведущая приехала по приглашению поучаствовать в съемках юмористического шоу, вскоре после чего возникли проблемы с пересечением границ.
Находясь в Киеве, Лазарева периодически выходила в сеть, рассказывая своим подписчикам о том, что происходит в Киеве. Ведущая признавалась, что пока намерена оставаться в городе, но уже задумывается о том, чтобы выехать из Украины. Вскоре стало известно, что Лазарева смогла добраться до Польши, а оттуда - до Испанию, которая уже стала для нее родной.
55-летняя Лазарева рассказала, что оказавшись в безопасности, немного утратила оптимизм, который ей удавалось сохранять в Киеве. По словам ведущей, она собирается осмотреться, собраться с мыслями, а потом думать о будущем. При этом Лазарева выразила уверенность в том, что в Россию в ближайшее время она не вернется.
Ранее стало известно, что покинувшая Большой театр прима Ольга Смирнова перешла в иностранную труппу. Танцовщица продолжит карьеру в составе коллектива Голландского национального балета. До того, как покинуть Россию, она высказала свое мнение о ситуации на Украине.
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