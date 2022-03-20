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Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию


20.3.2022 17:04
Татьяна Лазарева эмигрировала в ИспаниюФото: popcake.tv

Российская телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что добралась до Испании.

По ее словам, возвращаться в РФ она пока не собирается.

Некоторое время назад выяснилось, что Татьяна Лазарева находилась в Киеве, когда российские власти приняли решение о проведении масштабной спецоперации на территории Украины. Ведущая приехала по приглашению поучаствовать в съемках юмористического шоу, вскоре после чего возникли проблемы с пересечением границ.

Находясь в Киеве, Лазарева периодически выходила в сеть, рассказывая своим подписчикам о том, что происходит в Киеве. Ведущая признавалась, что пока намерена оставаться в городе, но уже задумывается о том, чтобы выехать из Украины. Вскоре стало известно, что Лазарева смогла добраться до Польши, а оттуда - до Испанию, которая уже стала для нее родной.

55-летняя Лазарева рассказала, что оказавшись в безопасности, немного утратила оптимизм, который ей удавалось сохранять в Киеве. По словам ведущей, она собирается осмотреться, собраться с мыслями, а потом думать о будущем. При этом Лазарева выразила уверенность в том, что в Россию в ближайшее время она не вернется.

Ранее стало известно, что покинувшая Большой театр прима Ольга Смирнова перешла в иностранную труппу. Танцовщица продолжит карьеру в составе коллектива Голландского национального балета. До того, как покинуть Россию, она высказала свое мнение о ситуации на Украине.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 245

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