Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию

20.3.2022 17:04

Фото: popcake.tv



Российская телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что добралась до Испании.



По ее словам, возвращаться в РФ она пока не собирается.



Некоторое время назад выяснилось, что Татьяна Лазарева находилась в Киеве, когда российские власти приняли решение о проведении масштабной спецоперации на территории Украины. Ведущая приехала по приглашению поучаствовать в съемках юмористического шоу, вскоре после чего возникли проблемы с пересечением границ.



Находясь в Киеве, Лазарева периодически выходила в сеть, рассказывая своим подписчикам о том, что происходит в Киеве. Ведущая признавалась, что пока намерена оставаться в городе, но уже задумывается о том, чтобы выехать из Украины. Вскоре стало известно, что Лазарева смогла добраться до Польши, а оттуда - до Испанию, которая уже стала для нее родной.



55-летняя Лазарева рассказала, что оказавшись в безопасности, немного утратила оптимизм, который ей удавалось сохранять в Киеве. По словам ведущей, она собирается осмотреться, собраться с мыслями, а потом думать о будущем. При этом Лазарева выразила уверенность в том, что в Россию в ближайшее время она не вернется.



Ранее стало известно, что покинувшая Большой театр прима Ольга Смирнова перешла в иностранную труппу. Танцовщица продолжит карьеру в составе коллектива Голландского национального балета. До того, как покинуть Россию, она высказала свое мнение о ситуации на Украине.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 245

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.3.2022 19:02 Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции

Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции 18.3.2022 13:10 Светлана Лобода опровергла слухи о двойном гражданстве

Светлана Лобода опровергла слухи о двойном гражданстве 16.3.2022 21:29 СМИ: Бекмамбетов с женой уехали в Израиль

СМИ: Бекмамбетов с женой уехали в Израиль 16.3.2022 17:11 Сергей Аморалов предлагал родным Тома Хаоса оплатить его похороны

Сергей Аморалов предлагал родным Тома Хаоса оплатить его похороны 13.3.2022 18:23 В Подмосковье простились с бывшим солистом «Отпетых мошенников» Томом Хаосом