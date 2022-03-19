|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Канадские военные начали прибывать в Латвию
19.3.2022 18:18
Фото: radio-canada.ca
Военнослужащие из артиллерийских подразделений ВС Канады продолжают прибывать на территорию Латвии.
О мерах по усилению восточного фланга НАТО рассказывает пресс-служба Минобороны балтийского государства.
В Латвию прибывают военнослужащие из артиллерийских подразделений ВС Канады, указано в официальном сообщении оборонного ведомства. Иностранные военные присоединяются к канадцам, которые в ротационном порядке ранее уже приступили к несению службы в составе боевой группы расширенного присутствия Североатлантического альянса в Балтии.
Предполагается, что в ближайшее время на территорию этого балтийского государства дополнительно перебросят еще порядка 130 канадских военных. В результате общая численность контингента ВС Канады в Латвии будет увеличена примерно до 660 военнослужащих.
Ранее самолеты F-35 ВВС Соединенных Штатов совершили посадку в Шяуляе на севере Литвы и в Эмари в Эстонии. Главный штаб Сил обороны Эстонии информировал о том, что американские истребители направлены в регион по решению американского правительства с учетом резкого обострения обстановки на территории Украины. Как заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, руководство США намерено усилить союзников в Балтии, что свидетельствует о готовности Вашингтона защищать партнеров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|