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Канадские военные начали прибывать в Латвию


19.3.2022 18:18
Канадские военные начали прибывать в ЛатвиюФото: radio-canada.ca

Военнослужащие из артиллерийских подразделений ВС Канады продолжают прибывать на территорию Латвии.

О мерах по усилению восточного фланга НАТО рассказывает пресс-служба Минобороны балтийского государства.

В Латвию прибывают военнослужащие из артиллерийских подразделений ВС Канады, указано в официальном сообщении оборонного ведомства. Иностранные военные присоединяются к канадцам, которые в ротационном порядке ранее уже приступили к несению службы в составе боевой группы расширенного присутствия Североатлантического альянса в Балтии.

Предполагается, что в ближайшее время на территорию этого балтийского государства дополнительно перебросят еще порядка 130 канадских военных. В результате общая численность контингента ВС Канады в Латвии будет увеличена примерно до 660 военнослужащих.

Ранее самолеты F-35 ВВС Соединенных Штатов совершили посадку в Шяуляе на севере Литвы и в Эмари в Эстонии. Главный штаб Сил обороны Эстонии информировал о том, что американские истребители направлены в регион по решению американского правительства с учетом резкого обострения обстановки на территории Украины. Как заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, руководство США намерено усилить союзников в Балтии, что свидетельствует о готовности Вашингтона защищать партнеров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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