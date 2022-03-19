Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Канадские военные начали прибывать в Латвию

19.3.2022 18:18

Фото: radio-canada.ca



Военнослужащие из артиллерийских подразделений ВС Канады продолжают прибывать на территорию Латвии.



О мерах по усилению восточного фланга НАТО рассказывает пресс-служба Минобороны балтийского государства.



В Латвию прибывают военнослужащие из артиллерийских подразделений ВС Канады, указано в официальном сообщении оборонного ведомства. Иностранные военные присоединяются к канадцам, которые в ротационном порядке ранее уже приступили к несению службы в составе боевой группы расширенного присутствия Североатлантического альянса в Балтии.



Предполагается, что в ближайшее время на территорию этого балтийского государства дополнительно перебросят еще порядка 130 канадских военных. В результате общая численность контингента ВС Канады в Латвии будет увеличена примерно до 660 военнослужащих.



Ранее самолеты F-35 ВВС Соединенных Штатов совершили посадку в Шяуляе на севере Литвы и в Эмари в Эстонии. Главный штаб Сил обороны Эстонии информировал о том, что американские истребители направлены в регион по решению американского правительства с учетом резкого обострения обстановки на территории Украины. Как заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, руководство США намерено усилить союзников в Балтии, что свидетельствует о готовности Вашингтона защищать партнеров.



Автор: Злата Богатова

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