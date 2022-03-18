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Блинкен подтвердил гибель американца на Украине
18.3.2022 18:05
nashbryansk.ru
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил информацию о гибели американского гражданина на территории Украины.
Какие-либо уточняющие подробности о случившемся пока не приводятся, передает РИА Новости.
Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что может официально подтвердить гибель гражданина Соединенных Штатов, который находился на территории Украины.
По данным ряда открытых источников, американец погиб в Чернигове. 68-летний мужчина в тот момент находился в украинском городе вместе со своей подругой, которая является местной жительницей. Уточняющих сведений о том, что могло произойти с представителем США, пока не поступало.
Ранее стало известно о гибели оператора Пьера Закржевски, готовившего репортаж для американского телевизионного канала Fox News. Машина корреспондента попала под обстрел на территории Украины. Вместе с сотрудником телеканала погибла консультировавшая его 24-летняя украинская журналистка Александра Кувшинова.
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