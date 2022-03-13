Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Коммерсантъ»: птицефабрики повысят отпускные цены на яйца

11:34

Фото: googleusercontent.com



В ходе заседания совета директоров Росптицесоюза приняли решение о поднятии отпускной стоимости яиц для ритейлеров, передает "Коммерсантъ", цитируя нескольких участников этой встречи.



По данным издания, цена на этот вид продукции может стать выше уже в ближайшее время.



В России в ближайший месяц могут подорожать яйца, передает "Ъ". Предполагается, что рост цен на эту продукцию может составить до 40% вследствие решения, которое было принято в рамках заседания совета директоров Росптицесоюза.



Представители российского Минсельхоза пояснили, что отечественная птицеводческая отрасль вынуждена сейчас действовать "в условиях существенного роста затрат", включая повышение стоимости корма. Вместе с тем ожидается стабилизация обстановки - на ситуацию должен позитивно повлиять временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, которые используются в производстве кормов.



В России стоимость яиц начинает традиционно повышаться за три-четыре недели до Пасхи. Но в течение этого года цена уже заметно изменилась за последние полтора месяца - продукция стала дороже на 15-25%. Как предположил источник "Ъ", в течение месяца стоимость может возрасти еще на 30-40%.



Напомним, в начале марта эксперты перечислили импортные продукты, попавшие в зону риска из-за санкций. По словам специалистов, они вполне могут быть компенсированы поставками из других государств. Прямой импорт таких видов продовольствия, которое не выращивается в РФ — кофе, чая, какао и цитрусовых — связан со странами, которые не присоединились к антироссийским ограничениям. Как пояснял тогда гендиректор "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, речь идет о Бразилии, Индии, Колумбии и некоторых других государствах.



Автор: Злата Богатова

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