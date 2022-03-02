ИнтерНовости - новости в стране и мире
Житель Самары заплатит 50 тыс. рублей за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Житель Самары заплатит 50 тыс. рублей за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Глава Ингушетии сообщил о гибели на Украине четверых военных из республики
Глава Ингушетии сообщил о гибели на Украине четверых военных из республики
Воздушное пространство США закрыли для российских самолетов
Воздушное пространство США закрыли для российских самолетов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
«АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей на 4 дня«АвтоВАЗ» приостановит сборку автомобилей на 4 дня
В украинской делегации заявили, что переговоры с РФ пройдут не в Беловежской пущеВ украинской делегации заявили, что переговоры с РФ пройдут не в Беловежской пуще
В ОБСЕ сообщили о гибели сотрудницы в ХарьковеВ ОБСЕ сообщили о гибели сотрудницы в Харькове
В Минобороны РФ назвали число погибших на Украине военныхВ Минобороны РФ назвали число погибших на Украине военных
Эксперты перечислили импортные продукты, попавшие в зону риска из-за санкцийЭксперты перечислили импортные продукты, попавшие в зону риска из-за санкций

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Эксперты перечислили импортные продукты, попавшие в зону риска из-за санкций


2.3.2022 20:01
Эксперты перечислили импортные продукты, попавшие в зону риска из-за санкцийФото: vk.com

Вряд ли импортные продукты исчезнут с прилавков российских магазинов, предполагают эксперты, мнение которых приводит "Российская газета".

По словам специалистов, наименования, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций, вполне могут быть компенсированы поставками из других стран.

Прямой импорт таких видов продовольствия, которое не выращивается в РФ — кофе, чая, какао и цитрусовых — связан с государствами, которые не присоединились к антироссийским ограничениям.  Как пояснил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, речь идет о Бразилии, Вьетнаме, Индии, Китае и Колумбии и некоторых других странах, не объявлявших санкции.

Специалисты отмечают, что продолжаются поставки продовольствия из стран Европы, в частности, рыбы и алкоголя. Учитывая изменения в курсе рубля, санкции и возникшие сложности в логистике, импортеры сейчас стараются экстренно внести коррективы в свою работу. Некоторое влияние на отечественный рынок события последних дней конечно окажут. Среди продуктов, которые могли оказаться в зоне риска, эксперты упомянули селедку и скумбрию с Фарерских островов. Такие поставки составляли около 40-50% от всего импорта этой продукции.

Как заявил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в России хватает свинины и мяса птицы отечественного производства. При этом объем говядины, которая уже находится на пути в РФ, вполне можно считать достаточным. Юшин напомнил, что в целях стабилизации цен российское правительство приняло решение обнулить пошлины на импорт 200 тысяч тонн говядины и 100 тысяч тонн свинины до конца этого года.

По словам гендиректора Ягодного союза Ирины Козий, российским импортерам сейчас придется столкнуться с требованием предоплаты до начала любых отгрузок в сочетании с невозможностью проводить платежи через банки РФ. Ситуация может отразиться на фруктах, учитывая, что в нашей стране сейчас производят менее половины от потребности. Эксперт пояснила, что требуется время на то, чтобы посадить новый сад и вырастить деревья. Первый урожай можно будет собрать не ранее, чем через четыре года. Компенсировать возможную просадку в этом направлении вряд ли помогут страны СНГ, которые сейчас не располагают необходимым объемом фруктов, отметила Козий.

В целом же эксперты считают, что с возникшими сложностями удастся справиться. Необходимо лишь преодолеть первый период и постараться "найти баланс".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Эстония вслед за Польшей закрывает воздушное пространство для самолетов РФЭстония вслед за Польшей закрывает воздушное пространство для самолетов РФ
Шольц: Боевые действия не должны перейти в третьи страныШольц: Боевые действия не должны перейти в третьи страны
В Австралии наводнение унесло жизни шести человекВ Австралии наводнение унесло жизни шести человек
В лесах Амазонки открыт новый вид лягушек, похожих на тапировВ лесах Амазонки открыт новый вид лягушек, похожих на тапиров
Российские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в КиевеРоссийские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru