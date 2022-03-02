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Эксперты перечислили импортные продукты, попавшие в зону риска из-за санкций
2.3.2022 20:01
Фото: vk.com
Вряд ли импортные продукты исчезнут с прилавков российских магазинов, предполагают эксперты, мнение которых приводит "Российская газета".
По словам специалистов, наименования, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций, вполне могут быть компенсированы поставками из других стран.
Прямой импорт таких видов продовольствия, которое не выращивается в РФ — кофе, чая, какао и цитрусовых — связан с государствами, которые не присоединились к антироссийским ограничениям. Как пояснил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, речь идет о Бразилии, Вьетнаме, Индии, Китае и Колумбии и некоторых других странах, не объявлявших санкции.
Специалисты отмечают, что продолжаются поставки продовольствия из стран Европы, в частности, рыбы и алкоголя. Учитывая изменения в курсе рубля, санкции и возникшие сложности в логистике, импортеры сейчас стараются экстренно внести коррективы в свою работу. Некоторое влияние на отечественный рынок события последних дней конечно окажут. Среди продуктов, которые могли оказаться в зоне риска, эксперты упомянули селедку и скумбрию с Фарерских островов. Такие поставки составляли около 40-50% от всего импорта этой продукции.
Как заявил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в России хватает свинины и мяса птицы отечественного производства. При этом объем говядины, которая уже находится на пути в РФ, вполне можно считать достаточным. Юшин напомнил, что в целях стабилизации цен российское правительство приняло решение обнулить пошлины на импорт 200 тысяч тонн говядины и 100 тысяч тонн свинины до конца этого года.
По словам гендиректора Ягодного союза Ирины Козий, российским импортерам сейчас придется столкнуться с требованием предоплаты до начала любых отгрузок в сочетании с невозможностью проводить платежи через банки РФ. Ситуация может отразиться на фруктах, учитывая, что в нашей стране сейчас производят менее половины от потребности. Эксперт пояснила, что требуется время на то, чтобы посадить новый сад и вырастить деревья. Первый урожай можно будет собрать не ранее, чем через четыре года. Компенсировать возможную просадку в этом направлении вряд ли помогут страны СНГ, которые сейчас не располагают необходимым объемом фруктов, отметила Козий.
В целом же эксперты считают, что с возникшими сложностями удастся справиться. Необходимо лишь преодолеть первый период и постараться "найти баланс".
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