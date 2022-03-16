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Бывшего президента Гондураса экстрадируют в США
08:28
Фото: kommersant.ru
Суд Гондураса одобрил экстрадицию экс-президента республики Хуана Орландо Эрнандеса в США, где его обвиняют в наркоторговле.
Как передают латиноамериканские СМИ, бывший глава государства был задержан 15 февраля.
Судебные слушания по этому вопросу продолжались в течение более десяти часов, сообщает газета Tribuna. В результате было вынесено решение о выдаче Эрнандеса властям Соединенных Штатов.
Бывший президент Гондураса был задержан в столице страны Тегусегальпе 15 февраля, вскоре после чего суд заключил его под стражу. За день до поимки экс-главы государства власти Гондураса получили официальный запрос от американских властей.
Правоохранительные органы Соединенных Штатов полагают, что бывший гондурасский лидер может оказаться причастным к транспортировке наркотиков в США в особо крупных размерах.
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