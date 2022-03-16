ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Кремле разъяснили заявление Путина о самоочищении общества
В Кремле разъяснили заявление Путина о самоочищении общества
Хозяйка знаменитого украинского кота Степана находится во Франции
Хозяйка знаменитого украинского кота Степана находится во Франции
Сергей Аморалов предлагал родным Тома Хаоса оплатить его похороны
Сергей Аморалов предлагал родным Тома Хаоса оплатить его похороны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Эрнст выходит из совета директоров МТСЭрнст выходит из совета директоров МТС
В Минске найден повешенным польский солдат, сбежавший в БелоруссиюВ Минске найден повешенным польский солдат, сбежавший в Белоруссию
В Кремле разъяснили заявление Путина о самоочищении обществаВ Кремле разъяснили заявление Путина о самоочищении общества
Бывшего президента Гондураса экстрадируют в СШАБывшего президента Гондураса экстрадируют в США
Сын вице-губернатора НАО погиб в спецоперации на УкраинеСын вице-губернатора НАО погиб в спецоперации на Украине

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Бывшего президента Гондураса экстрадируют в США


08:28
Бывшего президента Гондураса экстрадируют в СШАФото: kommersant.ru

Суд Гондураса одобрил экстрадицию экс-президента республики Хуана Орландо Эрнандеса в США, где его обвиняют в наркоторговле.

Как передают латиноамериканские СМИ, бывший глава государства был задержан 15 февраля.

Судебные слушания по этому вопросу продолжались в течение более десяти часов, сообщает газета Tribuna. В результате было вынесено решение о выдаче Эрнандеса властям Соединенных Штатов.

Бывший президент Гондураса был задержан в столице страны Тегусегальпе 15 февраля, вскоре после чего суд заключил его под стражу. За день до поимки экс-главы государства власти Гондураса получили официальный запрос от американских властей.

Правоохранительные органы Соединенных Штатов полагают, что бывший гондурасский лидер может оказаться причастным к транспортировке наркотиков в США в особо крупных размерах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Турции ограничили продажу билетов россиянам в третьи страныВ Турции ограничили продажу билетов россиянам в третьи страны
Вместе с оператором Fox News погибла украинская журналисткаВместе с оператором Fox News погибла украинская журналистка
Власти Бермуд приостановили действие сертификатов самолетов авиакомпаний РФВласти Бермуд приостановили действие сертификатов самолетов авиакомпаний РФ
В Кремле разъяснили заявление Путина о самоочищении обществаВ Кремле разъяснили заявление Путина о самоочищении общества
На берегу Байкала погиб туристНа берегу Байкала погиб турист

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru