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Власти Крыма могут изъять торговые объекты украинских бизнесменов
18:41
Фото: dp.ru
В Крыму могут арестовать и изъять торговые объекты, которые принадлежат некоторым украинским бизнесменам, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Интервью с руководителем региона показали в эфире телевизионного канала "Россия-24".
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе будут арестовывать и изымать собственность украинских предпринимателей, "которые выступают за дестабилизацию обстановки".
Аксенов пояснил, что согласно его данным, мэр Киева Виталий Кличко не располагает бизнесом на территории Крыма. Однако к ряду украинских деятелей, состоящих в партиях войны и выступающих за дестабилизацию обстановки, могут быть применены такие меры. Правоохранительные структуры уже ведут соответствующую работу, отметил глава Крым. По его словам, речь идет о крупных торговых объектов, на которые могут наложить арест, а потом изъять в пользу РФ.
Таких предпринимателей, подчеркнул Аксенов, надо лишать возможности зарабатывать на территории полуострова, потому что они могут "вкладывать эти деньги в финансирование операций против российских военнослужащих и мирного населения". Аксенов выразил готовность предпринимать жесткие меры.
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