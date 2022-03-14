Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Красноярский край готовится к отмене масочного режима

14.3.2022 23:04

Фото: modscheats.ru



Отменить масочный режим в ближайшее время намерены власти Красноярского края, заявил первый замгубернатора этого российского региона Сергей Пономаренко. Он отметил, что глава края Александр Усс уже отдал поручение о подготовке соответствующих изменений.



Идет подготовка изменений, согласно которым предполагается отменить обязательный масочный режим на территории Красноярского края. Как написал Пономаренко в его телеграм-канале, будут скорректированы губернаторские указы 71-уг и 73-уг. Когда конкретно это произойдет, представитель местных властей пока не уточнил.



С 2 марта на территории края уже перестало действовать требование о предъявлении QR-кодов для тех, кто посещает торговые и спортивные объекты, выставки и кинотеатры, культурные мероприятия и салоны красоты, а также другие организации, учреждения и мероприятия.



Ранее масочный режим решили отменить в Кузбассе. После соответствующего распоряжения местного губернатора Сергея Цивилева также перестали действовать требования социальной дистанции.



Обязательное использование масок в помещениях и транспорте, как и соблюдение дистанции и некоторые другие COVID-меры, введенные ранее на предприятиях и в организациях, также отменили в Москве. В столице РФ пока лишь сохраняются ограничения, касающиеся публичных мероприятий.



Автор: Злата Богатова

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