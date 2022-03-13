Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter RT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на Украине

13.3.2022 17:39

Фото: stolica-s.su



В Чечне распространился видеоматериал, на котором глава региона Рамзан Кадыров запечатлен вместе с участниками спецоперации, осуществляемой российскими силовиками на территории Украины.



Аналогичную запись представил канал RT.



Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, лично прибыл в зону, где российские военные сейчас проводят спецоперацию в целях защиты жителей Донбасса, передает телевизионный канал RT.



Видео с Кадыровым и участниками операции на Украине также появилось в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный". Судя по этим кадрам, глава Чечни пообщался с военными, прибывшими из его региона в зону проведения спецоперации. Кадырову представили доклад о боях на территории ДНР и сообщили о подробностях продолжающегося наступления.



Как заявил один из собеседников Кадырова, стратегия, которую подсказал военным чеченский лидер, "сработала на сто процентов". Отмечается, что в тот момент прибывшие из Чечни бойцы находились на расстоянии около семи километров от Киева.



Ранее Кадыров рассказал, как чеченские спецподразделения продвигаются вглубь Украины и выразил уверенность в скором избавлении Украины от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом".



Автор: Злата Богатова

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