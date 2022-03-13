ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Бурятии нашли тело туриста, погибшего под лавиной
В Бурятии нашли тело туриста, погибшего под лавиной
Власти Бермуд приостановили действие сертификатов самолетов авиакомпаний РФ
Власти Бермуд приостановили действие сертификатов самолетов авиакомпаний РФ
На западе Антарктиды найдено затонувшее более 100 лет назад судно Шеклтона
На западе Антарктиды найдено затонувшее более 100 лет назад судно Шеклтона
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
RT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на УкраинеRT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на Украине
Силуанов сообщил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкцийСилуанов сообщил о заморозке $300 млрд золотовалютных резервов из-за санкций
Премьер Японии выступил за реформу СБ ООН из-за спецоперации РоссииПремьер Японии выступил за реформу СБ ООН из-за спецоперации России
Власти Бермуд приостановили действие сертификатов самолетов авиакомпаний РФВласти Бермуд приостановили действие сертификатов самолетов авиакомпаний РФ
После гибели двух жителей Воронежа возбудили уголовное делоПосле гибели двух жителей Воронежа возбудили уголовное дело

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

RT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на Украине


13.3.2022 17:39
RT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на УкраинеФото: stolica-s.su

В Чечне распространился видеоматериал, на котором глава региона Рамзан Кадыров запечатлен вместе с участниками спецоперации, осуществляемой российскими силовиками на территории Украины.

Аналогичную запись представил канал RT.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, лично прибыл в зону, где российские военные сейчас проводят спецоперацию в целях защиты жителей Донбасса, передает телевизионный канал RT.

Видео с Кадыровым и участниками операции на Украине также появилось в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный". Судя по этим кадрам, глава Чечни пообщался с военными, прибывшими из его региона в зону проведения спецоперации. Кадырову представили доклад о боях на территории ДНР и сообщили о подробностях продолжающегося наступления.

Как заявил один из собеседников Кадырова, стратегия, которую подсказал военным чеченский лидер, "сработала на сто процентов". Отмечается, что в тот момент прибывшие из Чечни бойцы находились на расстоянии около семи километров от Киева.

Ранее Кадыров рассказал, как чеченские спецподразделения продвигаются вглубь Украины и выразил уверенность в скором избавлении Украины от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 344

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Ростовской области 4 человека погибли в двойном ДТПВ Ростовской области 4 человека погибли в двойном ДТП
Четверо жителей Крыма оштрафованы за дискредитацию российских военныхЧетверо жителей Крыма оштрафованы за дискредитацию российских военных
Китай не будет поставлять России авиазапчастиКитай не будет поставлять России авиазапчасти
В Ростовской области двое детей стали жертвами пожараВ Ростовской области двое детей стали жертвами пожара
Названы страны, куда туристы из РФ могут отправиться с картами «Мир»Названы страны, куда туристы из РФ могут отправиться с картами «Мир»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru