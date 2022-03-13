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RT: Кадыров, предположительно, прибыл в зону спецоперации на Украине
13.3.2022 17:39
Фото: stolica-s.su
В Чечне распространился видеоматериал, на котором глава региона Рамзан Кадыров запечатлен вместе с участниками спецоперации, осуществляемой российскими силовиками на территории Украины.
Аналогичную запись представил канал RT.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, лично прибыл в зону, где российские военные сейчас проводят спецоперацию в целях защиты жителей Донбасса, передает телевизионный канал RT.
Видео с Кадыровым и участниками операции на Украине также появилось в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный". Судя по этим кадрам, глава Чечни пообщался с военными, прибывшими из его региона в зону проведения спецоперации. Кадырову представили доклад о боях на территории ДНР и сообщили о подробностях продолжающегося наступления.
Как заявил один из собеседников Кадырова, стратегия, которую подсказал военным чеченский лидер, "сработала на сто процентов". Отмечается, что в тот момент прибывшие из Чечни бойцы находились на расстоянии около семи километров от Киева.
Ранее Кадыров рассказал, как чеченские спецподразделения продвигаются вглубь Украины и выразил уверенность в скором избавлении Украины от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом".
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