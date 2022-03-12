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Глава Хорватии сообщил, откуда был выпущен упавший в Загребе беспилотник
12.3.2022 13:01
Фото: analiziraj.ba
Упавший в Загребе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запускался с территории Украины, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
Глава государства пояснил, что речь идет о летательном аппарате "размером с самолет".
По словам Зорана Милановича, шеститонный беспилотник, очевидно, не был сбит на пути "от Украины до Загреба". Хорватский лидер отметил, что в его стране сейчас следят за событиями на территории Украины и осуждают происходящее. Однако почему-то информацию о падении летательного аппарата в черте города с миллионом жителей, подчеркнул Миланович, почему-то проигнорировали ведущие мировые СМИ. Он отметил, что никаких сведений об инциденте не появилось "на CNN, BBC и Al Jazeerа".
ЧП случилось в ночь на 11 марта. Как пояснил Миланович, в Загребе уверены, что речь не идет об умышленном действии, направленном против Хорватии. Вместе с тем, необходимо тщательно расследовать случившееся и ответить на все появившиеся вопросы, отметил президент. Прокомментировав инцидент, хорватский лидер призвал сограждан к спокойствию.
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