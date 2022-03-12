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Банки Молдавии временно не будут принимать украинскую гривну


12.3.2022 10:09
Банки Молдавии временно не будут принимать украинскую гривнуФото: vk.com

Молдавский банк Maib принял решение на время прекратить прием украинской гривны, передают местные СМИ.

Как указано в сообщении, появившемся на сайте кредитно-финансовой организации, они предлагали за украинскую валюту лучший курс, как только ситуация в соседнем государстве обострилась.

С первых дней напряженности в Украине молдавский банк предложил самый выгодный курс гривны, указали представители Maib. Сейчас учреждение уже накопило практически наибольший в стране объем гривны, и конвертировать его пока не получается. В результате руководство банка было вынуждено принять "это непростое решение", — отмечается на сайте организации.

С подобными заявлениями также выступил ряд других банков Молдавии, сообщают местные СМИ.

По состоянию на вечер 9 марта, в Молдавию из Украины прибыло свыше 200 тыс. иностранных граждан, которые покинули страну из-за спецоперации по денацификации, осуществляемой российскими властями. Порядка 100 тыс. беженцев остались на молдавской территории. Некоторые из них ранее начали жаловаться на отсутствие возможности обменять гривны или существенно заниженного курса.

Ранее в Кишиневе выступили за перенос переговоров по Приднестровью. Как заявил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян, руководство страны не может оставить без внимания спецоперацию по денацификации Украины и защите республик Донбасса, которую сейчас проводит РФ. Отвечая на вопросы журналистов, Серебрян также заявил об отсутствии рисков втягивания Молдавии в конфликт и подчеркнул, что Кишинев сохраняет нейтральную позицию в этом вопросе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 309

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