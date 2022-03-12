|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Банки Молдавии временно не будут принимать украинскую гривну
12.3.2022 10:09
Фото: vk.com
Молдавский банк Maib принял решение на время прекратить прием украинской гривны, передают местные СМИ.
Как указано в сообщении, появившемся на сайте кредитно-финансовой организации, они предлагали за украинскую валюту лучший курс, как только ситуация в соседнем государстве обострилась.
С первых дней напряженности в Украине молдавский банк предложил самый выгодный курс гривны, указали представители Maib. Сейчас учреждение уже накопило практически наибольший в стране объем гривны, и конвертировать его пока не получается. В результате руководство банка было вынуждено принять "это непростое решение", — отмечается на сайте организации.
С подобными заявлениями также выступил ряд других банков Молдавии, сообщают местные СМИ.
По состоянию на вечер 9 марта, в Молдавию из Украины прибыло свыше 200 тыс. иностранных граждан, которые покинули страну из-за спецоперации по денацификации, осуществляемой российскими властями. Порядка 100 тыс. беженцев остались на молдавской территории. Некоторые из них ранее начали жаловаться на отсутствие возможности обменять гривны или существенно заниженного курса.
Ранее в Кишиневе выступили за перенос переговоров по Приднестровью. Как заявил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян, руководство страны не может оставить без внимания спецоперацию по денацификации Украины и защите республик Донбасса, которую сейчас проводит РФ. Отвечая на вопросы журналистов, Серебрян также заявил об отсутствии рисков втягивания Молдавии в конфликт и подчеркнул, что Кишинев сохраняет нейтральную позицию в этом вопросе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|