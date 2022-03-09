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Женская сеть myJulia.ru
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Ургант сообщил, когда вернется в Россию
16:37
Фото: russianteleweek.ru
Известный российский телеведущий Иван Ургант рассказал, что может возвратиться в Россию после отпуска.
В своем Instagram шоумен подтвердил, что сейчас проводит отпуск за границей.
Ведущий популярной передачи "Вечерний Ургант"прокомментировал предположения о том, что он мог уехать за пределы России. Как пояснилИван Ургант, он действительно находится за рубежом, потому что его "отпустили в отпуск", но в скором времени может возвратиться в РФ
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что семья Урганта несколько дней назад отправилась в Израиль.
Напомним, 25 февраля стало известно об изменении в сетке вещания Первого канала в связи с ситуацией на Украине. Вместо программ развлекательного типа, включая шоу "Вечерний Ургант" и "Кто хочет стать миллионером?" предполагалось выпускать в эфир передачи общественно-политической направленности.
Накануне слухи о своем отъезде из РФ прокомментировала Алла Пугачева. На своей странице в соцсети она пояснила, что каникулы и лечение не стоит воспринимать как эмиграцию.
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