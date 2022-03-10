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На территории Амурского ГХК произошла массовая драка
10.3.2022 17:00
Фото: glavk.net
Четыре человека пострадали в результате массовой драки, которая произошла на территории строительства Амурского газохимического завода (ГХК).
Правоохранительные органы региона выясняют обстоятельства случившегося.
В Амурской области полиция проводит проверку по факту ЧП, произошедшего, по предварительным данным, из-за конфликта на бытовой почве. Как пояснили в пресс-службе регионального главка МВД, стычку устроили граждане других стран, являющиеся работниками одной из подрядных организаций, передает агентство "Интерфакс".
Противоправные действия удалось своевременно пресечь, сейчас обстановка на территории предприятия в полном объеме контролируется правоохранительными органами. Отмечается, что четырем участникам конфликта потребовалась помощь медиков.
Как поясняет агентство со ссылкой на собственный информированный источник, массовая драка случилась в столовой в минувшую среду, 9 марта. Участниками конфликта стали несколько десятков человек.
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