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Песков ответил на вопрос об отставке Набиуллиной


14:22
Песков ответил на вопрос об отставке НабиуллинойФото: amic.ru

В данный момент Кремлю неизвестно о якобы поданном главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российский президент не раз давал оценки работы регулятора, передает ТАСС.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не располагают информацией о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина якобы могла подать заявление об отставке.

Общаясь с журналистами, официальный представитель Кремля также отметил, что ранее глава государства не раз "давал оценки работы Центробанка". Этим ограничивается то, что он может сообщить, пояснил Песков.

Ранее Центробанк ограничил выдачу валюты на сумму свыше $10 тысяч. Срок действия обновленного порядка рассчитан на период с 9 марта по 9 сентября. Как указывалось в официальном сообщении регулятора, остальные средства будут выдаваться в рублях по курсу ЦБ.

Отмечалось, в банках России средства на порядка 90% валютных счетов не превышают $10 тысяч, поэтому подавляющее большинство держателей валютных вкладов и счетов имеют возможность в полном объеме снять их средства в валюте.

Автор: Злата Богатова

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