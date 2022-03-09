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Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от переговоров с Байденом
9.3.2022 08:35
Фото: amazonaws.com
Лидеры Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии не согласились участвовать в переговорах с главой Соединенных Штатов Джо Байденом.
Об этом со ссылкой на собственные хорошо информированные источники рассказывает издание The Wall Street Journal.
По данным американской газеты, в Белом доме намеревались провести отдельные телефонные переговоры с участием Джо Байденом и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и шейха ОАЭ Мухаммеда бин Зайед. Однако представители официальных Эр-Рияда и Абу-Даби не дали согласия на организацию разговора с президентом Соединенных Штатов.
Вместе с тем, несколько дней назад состоялись переговоры принца и шейха с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает деловое издание. Обсуждения на высшем уровне проводились в телефонном формате.
Отмечается, что Соединенные Штаты находятся сейчас в довольно напряженных отношениях с указанными государствами Персидского залива по причине отсутствия поддержки со стороны Белого дома войны на территории Йемена, а также из-за решения о возобновлении переговоров с Ираном по ядерной сделке.
Кроме того, руководство Саудовской Аравии продолжает настаивать на предоставлении юридического иммунитета в Соединенных Штатах принцу Мухаммеду, которого ранее обвинили в причастности к гибели Джамаля Хашкаджи. Оппозиционный журналист был убит в 2018 году. Осенью 2019 года наследный принц в интервью каналу CBS Мухаммед бен Салман назвал расправу гнусным преступлением и выразил готовность взять на себя ответственность, подчеркнув что и не отдавал приказа убивать Хашкаджи.
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