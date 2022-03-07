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Зеленский заявил, что готов к поиску компромисса с Москвой по Донбассу
14:19
Фото: vk.com
Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к Москве с призывом к началу эффективного диалога. Представитель официального Киева выразил готовность осуждать вопросы, связанные со статусом республик Донбасса и искать компромиссы в этом направлении.
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC News заявил о том, что речь идет "о гарантиях безопасности". Он пояснил, что готов к обсуждениям и поиску компромиссов в отношении вопросов, касающихся "временно оккупированных территорий" и республик, которые пока не были признаны "никем, кроме РФ".
По словам Зеленского, он отказался от мыслей по поводу НАТО. В альянсе боятся противоречивых вещей и не заинтересованы в конфронтации с Москвой, пояснил украинский президент. Поэтому сам он "охладел к этому вопросу", как только понял, что Киев не готовы принять в состав Североатлантического блока.
Говоря о том, могут ли в Киеве согласиться на требования российской стороны, чтобы прекратить огонь, Зеленский подчеркнул, что готов к диалогу, однако о капитуляции речь не идет.
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