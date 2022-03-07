Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский заявил, что готов к поиску компромисса с Москвой по Донбассу

14:19

Фото: vk.com



Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к Москве с призывом к началу эффективного диалога. Представитель официального Киева выразил готовность осуждать вопросы, связанные со статусом республик Донбасса и искать компромиссы в этом направлении.



Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC News заявил о том, что речь идет "о гарантиях безопасности". Он пояснил, что готов к обсуждениям и поиску компромиссов в отношении вопросов, касающихся "временно оккупированных территорий" и республик, которые пока не были признаны "никем, кроме РФ".



По словам Зеленского, он отказался от мыслей по поводу НАТО. В альянсе боятся противоречивых вещей и не заинтересованы в конфронтации с Москвой, пояснил украинский президент. Поэтому сам он "охладел к этому вопросу", как только понял, что Киев не готовы принять в состав Североатлантического блока.



Говоря о том, могут ли в Киеве согласиться на требования российской стороны, чтобы прекратить огонь, Зеленский подчеркнул, что готов к диалогу, однако о капитуляции речь не идет.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 01:21 В Пентагоне не знают, сколько американцев хотят отправиться на Украину

В Пентагоне не знают, сколько американцев хотят отправиться на Украину 7.3.2022 18:03 В Минске опровергли сведения об отставке начальника Генштаба

В Минске опровергли сведения об отставке начальника Генштаба 7.3.2022 17:09 Орбан разрешил размещение войск НАТО в Венгрии

Орбан разрешил размещение войск НАТО в Венгрии 7.3.2022 16:00 Кабмин РФ утвердил перечень недружественных стран и территорий

Кабмин РФ утвердил перечень недружественных стран и территорий 6.3.2022 18:08 Санду осудила жителей Молдавии, публично жалующихся на украинских беженцев