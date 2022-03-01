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СМИ: Сына и внука Ротару задержали на границе с Молдавией


13:06
СМИ: Сына и внука Ротару задержали на границе с МолдавиейФото: aif.ru

Как передают украинские СМИ, на границе с Молдавией пограничниками была остановлена группа из девяти человек.

Среди тех, кто пытался тайно попасть в соседнюю страну, предположительно, были сын и внук знаменитой артистки Софии Ротару.

Инцидент зафиксирован в окрестностях города Могилев-Подольский (Винницкая область), передает в своем Telegram-канале украинское издание "Страна.ua". Со ссылкой на собственные источники авторы уточняют, что накануне, 7 марта, на границе с Молдавией остановили группу из девяти человек. В числе тех, кто намеревался тайно пересечь границу, чтобы попасть в Молдавию, были сын и внук известной певицы Софии Ротару — Руслан и Анатолий Евдокименко. В ряде источников распространились фото украинских паспортов родственников Ротару.

Официального подтверждения сведений о задержании сына и внука артистки пока не поступало.

По данным МВД Украины, в последние дни среди мужского населения страны не раз фиксировались попытки уклониться от мобилизации. Сограждане притворяются иностранцами, прячутся в багажниках и предлагают силовикам взятки, чтобы уехать за пределы государства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила с критикой в адрес сограждан, которые публикуют в социальных сетях жалобы на поведение беженцев с Украины. Глава государства осудили такие реплики, напомнив о том, что эти люди находятся в состоянии серьезного стресса.

Как заявила Майя Санду во время брифинга, нельзя забывать о том, что "все люди разные, и все по-разному реагируют на стресс". Молдавский лидер призвала сограждан к прекращению публикаций негативно окрашенных материалов о тех, кто вынужден покинуть страну из-за масштабной спецоперации РФ по защите Донбасса.

Автор: Злата Богатова

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