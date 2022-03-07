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В Минске опровергли сведения об отставке начальника Генштаба


7.3.2022 18:03
В Минске опровергли сведения об отставке начальника ГенштабаФото: vk.com

Белорусское Минобороны отказалось подтверждать распространившиеся сообщения об уходе с поста начальника Генштаба ВС страны Владимира Гулевича.

Как подчеркнули в военном ведомстве, подобного рода публикации являются фейковыми и не соответствуют действительности, передает ТАСС.

По данным Минобороны РБ, ранее авторы фейковых сообщений уже распространяли информацию о якобы "массовом отказе" белорусов от участия в боевых действиях. На этот раз появились публикации о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Владимир Гулевич подал прошение об отставке.

Как указано в комментарии белорусского ведомства, начальник Генштаба не может обращаться с такими прошениями к министру обороны. Дело в том, что с поста его снять может лишь тот, кто назначил, т.е. Главнокомандующий ВС республики.

Прокомментировав распространившиеся публикации, представители белорусского военного министерства добавили, что генерал-майор Гулевич передает "свой пламенный десантный привет". В ведомстве при этом подчеркнули, что уровень укомплектованности соединений и воинских частей на текущий момент составляет 100%.

Ранее в социальных сетях появился снимок заявления, якобы подписанного Гулевичем, в котором он просил отставки. Обращаясь к министру обороны Белоруссии, он также сообщал массовом отказе от участия белорусских военнослужащих в боевых действиях.

Напомним, не так давно глава генконсульства Белоруссии в Мюнхене (ФРГ) Наталья Хвостова подала служебную записку в МИД. Дипломат заявила о своей отставке, указав, что разделяет мнение оппозиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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