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Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов на рынке Forex Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов на рынке Forex
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Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов на рынке Forex


13:41
Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов на рынке Forex Фото: livejournal.com

Рубль продолжает тенденцию к снижению в сравнении с долларом и евро, сообщает сегодня ТАСС.

Судя по последним данным, в процессе валютных торгов на рынке Forex, указанная иностранная валюта торговалась на уровнях исторического максимума.

Как показывают данные Forex, по состоянию на 12:51 по Москве, стоимость доллара смогла достичь отметки в 131,25 (+7,77%) рубля, тогда как евро поднялся в цене до 143,3 рубля (+25,72%).

Отмечается также, что в 11:16  за доллар на Forex давали 137,85 рубля, а в 11:52 стоимость  евро фиксировалась на уровне 147,51 рубля.

Напомним, накануне стало известно, что американская корпорация Mastercard прекращает деятельность на территории России. Карты, которые были выпущены банками в РФ, не будут поддерживаться платежной системой, указывалось в заявлении международной организации.

Кроме того, все карты Mastercard, оформленные за ганицей, не будут действовать в банкоматах и магазинах России. Всем, кто сейчас находится за рубежом, настоятельно рекомендовали поспешить, чтобы снять наличные.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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