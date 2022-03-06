Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ганзейский союз приостановил членство российских городов

6.3.2022 11:05

Фото: vk.com



Президиум Ганзейского союза нового времени (ГСНВ) принял решение приостановить членство в организации шестнадцати российских городов, передает "Интерфаксу".



Как пояснила теперь уже бывший член президиума от РФ, новгородка Ольга Попова, период действия пока не озвучивался.



По словам Ольги Поповой, накануне, 5 марта, состоялось заседание в удаленном формате в связи с событиями, которые разворачиваются сейчас на Украине. Президент (ГСНВ) и трое членов президиума поддержали инициативу об исключении россиянки из состава организации, а также одобрили приостановку членства в Союзе всех шестнадцати городов РФ, включая Великий Новгород.



Ганзейский торгово-политический союз (Ганза) существовал в Европе в период с XIV по XVI века, и Великий Новгород являлся одним из самых активных партнеров этого объединения. В 1980 году было решено создать Ганзейский союз нового времени (ГСНВ) по традициям средневековой Ганзы. Штаб-квартира организации располагается в городе Любеке на севере ФРГ.



До недавнего времени в состав объединения входили свыше полутора сотен городов из целого ряда государств с населением порядка 20 млн человек. В 1993 году в ГСНВ был принят Великий Новгород, ставший первым российским городом. Впоследствии членами объедения были признаны Великий Устюг, Кингисепп, Псков, Смоленск и Тверь, а также другие города РФ.



Ранее Эрмитаж Амстердама объявил о разрыве отношений с Государственном Эрмитажем в Петербурге. Как указывалось в сообщении на сайте музея и выставки на реке Амстел, руководство музея в течение долго времени старалось дистанцироваться от политических событий в России, однако вынуждено принять такое решение в связи с обстановкой на Украине.



Отмечалось, что зарубежный филиал пытался сосредоточиться на значении и ценности художественных сокровищ, ведь тщательно выстроенное взаимодействие с Эрмитажем в Петербурге позволило Нидерландам получить доступ к одной из наиболее известных на планете коллекций. В этих произведениях искусства европейские партнеры черпали идеи и материалы для экспозиций. Однако позиция руководства музея изменилась, когда власти РФ объявили о проведении масштабной спецоперации.



Автор: Злата Богатова

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