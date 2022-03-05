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В Великобритании найден мертвым украинский бизнесмен


5.3.2022 10:39
В Великобритании найден мертвым украинский бизнесменФото: 4esnok.by

Правоохранительные органы графства Суррей выясняют обстоятельства смерти Михаила Уотфорда (Михаила Толстошеи), передает The Guardian.

Бизнесмен украинского происхождения, переехавший в Великобританию после распада СССР, был найден мертвым в собственном доме.

Британская полиция, прокомментировав инцидент, пояснила, что явных признаков криминального происшествия выявлено не было. При этом смерть украинского бизнесмена была названа "необъяснимой". Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

По данным The Sun со ссылкой на источники из близкого окружения покойного, в последнее время Уотфорд испытывал сильные переживания в связи с событиями, которые происходят на территории Украины.

Михаил Толстошея родился в 1955 году и проживал на Украине. Когда перестал существовать Советский Союз, он отправился в Европу. Переехав в Великобританию, предприниматель официально изменил фамилию на Уотфорд и начал заниматься бизнесом, связанным с продажей нефти и газа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

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