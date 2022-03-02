Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Румынии 7 человек погибли при крушении военного вертолета

07:37

Фото: airforce-technology.com



До семи человек увеличилось число жертв крушения военного вертолета IAR 330-Puma, передает агентство AGERPRES.



Катастрофа случилась на юго-востоке Румынии накануне, 2 марта, сообщается со ссылкой на заявление начальника штаба обороны армии страны, генерала Даниела Петреску.



Ранее румынские власти подтвердили информацию о пяти погибших, которые в момент крушения находились на борту вертолета. Позднее выяснилось, что в этом воздушном судне также летели двое спасателей, которые несли службу в ВМС Румынии.



По официальным данным, военный вертолет IAR 330-Puma разбился неподалеку от населенного пункта Гура Доброджей. Летательный аппарат рухнул на расстоянии около 11 км от аэродрома, с которого ранее осуществил вылет в целях поисков пропавшего истребителя ВВС Румынии МиГ-21. Экипаж вскоре после взлета информировал базу о неблагоприятных погодных условиях, после чего летчикам было приказано вернуться в пункт вылета.



Ранее стало известно об исчезновении с радаров истребителя ВВС Румынии МиГ-21, который поднялся в воздух с авиабазы Михаил Когэлничану. Пилоты, осуществлявшие патрулирование, перестали выходить на связь с диспетчером, когда самолет находился между населенными пунктами Коджалак и Гура Доброджей в юго-восточной части Румынии.



Автор: Злата Богатова

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