Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Госдуму внесены поправки о наказании до 15 лет за фейки о действиях ВС России

17:32

Фото: cdnvideo.ru



В Думу внесли поправки, согласно которым в России могут ввести уголовное наказание в виде заключения на срок до пятнадцати лет за фейковые сообщения о действиях военных на Украине, передает ТАСС.



Они были внесены ко второму чтению законопроекта, предусматривающего введение ответственности за исполнение иностранных санкционных мер.



О поправках к УК РФ рассказал журналистам их соавтор Василий Пискарев, являющийся председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, в общей первой части речь идет о создании и распространении дезинформации, касающейся участия ВС РФ в военных спецоперациях. За такие правонарушения предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



По словам Пискарева, если преступление совершалось с использованием служебного положения, группой людей, с применением интернета либо каких-либо других возможностей распространения дезинформации, виновные могут получить от пяти до десяти лет. Наказание на срок до пятнадцати лет предусмотрено для тех, кто занимался распространением фейковых сведений, зная о их недостоверности, и если такого рода действия стали причиной "общественно опасных последствий".



В данном случае речь не идет об отдельном законопроекте. Поправки могут внести ко второму чтению законопроекта, который предусматривает уголовное наказание для граждан РФ за исполнение иностранных санкций. Предполагается, что решение по нему вместе с поправками о дезинформации примут во всех трех чтениях уже на ближайших заседаниях Госдумы, которые состоятся 4, 9 и 10 марта.



Как подчеркнул Пискарев, на текущий момент в РФ имеется "пробел в законе", который следует устранить. Лица, занимающиеся фальсификацией, должны быть привлечены к ответственности и наказаны "самым жестким образом", т.к. речь идет о возможной дискредитации совершенно "правильных и понятных действий" российских военных на Украине.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 154

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