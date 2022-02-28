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Российские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве


16:28
Российские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в КиевеФото: hotgeo.ru

В целях пресечения информационных атак, направленных против России, военнослужащие РФ намерены осуществить удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций (ПСО) в Киеве, передает ТАСС.

Как заявили в российском Минобороны, будет использоваться высокоточное оружие.

Министерство обороны РФ предупреждает о готовящихся ударах, которые будут нанесены по военным объектам в Киеве. Жителей украинской столицы, которые проживают неподалеку от ретрансляционных узлов, призывают покинуть дома. В ведомстве указали, что действия будут осуществляться в целях пресечения информационных атак в отношении России.

Накануне, 28 февраля, в Минобороны РФ рассказали о гуманитарном коридоре, через которых киевляне могут покинуть город.

Сегодня российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВКС РФ будут осуществлять специальную военную операцию на территории Украины до достижения поставленных целей. Представитель официальной Москвы при этом указал, что российские военные сейчас делают все для обеспечения безопасности гражданского населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства. Накануне, 28 февраля, Североатлантический альянс в первый раз за время существования объединения принял решение о развертывании элементов Сил реагирования в контексте коллективной обороны. Как указывалось в тексте, многие страны, входящие в состав блока, разделяют мнение о том, что Киеву необходимо оказать военную поддержку и гуманитарную помощь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 271

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