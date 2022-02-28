|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава Косово требует срочного приема в НАТО
28.2.2022 23:33
Фото: slobodna-bosna.ba
Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи обратилась к НАТО с призывом как можно быстрее включить регион в Североатлантический альянс.
Представительница Приштины сделала такое заявление во время официального визита в Турцию.
В число членов НАТО следует как можно скорее принять Косово, а также Боснию и Герцеговину, заявила лидер сепаратистского образования. Как подчеркнула Вьоса Османи, необходимость включения этих регионов в состав Североатлантического альянса стала очевидным после событий, которые сейчас разворачиваются вокруг Украины.
Османи сейчас находится с официальным визитом в Турции, передает Gazeta express. Президент Косово прибыла в Анкару по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что представительница Приштины посетила предприятие, на котором выпускаются беспилотники "Байрактар".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|