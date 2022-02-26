ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве после падения с высоты погибла следователь МВД
В Москве после падения с высоты погибла следователь МВД
США намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФ
США намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФ
Медведев допустил введение смертной казни после выхода России из СЕ
Медведев допустил введение смертной казни после выхода России из СЕ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минобороны РФ сообщает о полной блокировке ХерсонаМинобороны РФ сообщает о полной блокировке Херсона
США намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФСША намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФ
РФ закрыла воздушное пространство для РумынииРФ закрыла воздушное пространство для Румынии
Mash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комыMash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комы
Американская актриса призналась, что хотела бы быть «матерью» ПутинаАмериканская актриса призналась, что хотела бы быть «матерью» Путина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Минобороны РФ сообщает о полной блокировке Херсона


09:22
Минобороны РФ сообщает о полной блокировке ХерсонаФото: vk.com

За минувшие сутки Вооруженные силы РФ смогли полностью блокировать украинские города Бердянск и Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, под контролем российских военных сейчас находится город Геническ.

Город Геническ, расположенный на территории Херсонской области Украины, контролируется российскими военными, заявил Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, Вооруженные силы РФ также взяли под свой контроль аэродром Чернобаевка, который находится под Херсоном, передает агентство "Интерфакс".

В прошедшую пятницу Конашенков информировал о том, что продолжающие спецоперацию на Украине российские военные смогли заблокировать Киев с западной стороны.

Ранее в российском Минобороны подтвердили сведения о переходе под контроль ВС РФ территории Чернобыльской АЭС.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Ученые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и АзиейУченые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и Азией
На звездную карту нанесли 4,4 млн объектовНа звездную карту нанесли 4,4 млн объектов
Под Воронежем потерпел крушение военный самолет Ан-2Под Воронежем потерпел крушение военный самолет Ан-2
Елизавета II заразилась COVID-19Елизавета II заразилась COVID-19
Песков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на УкраинеПесков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на Украине

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru