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Минобороны РФ сообщает о полной блокировке Херсона
09:22
Фото: vk.com
За минувшие сутки Вооруженные силы РФ смогли полностью блокировать украинские города Бердянск и Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
По его словам, под контролем российских военных сейчас находится город Геническ.
Город Геническ, расположенный на территории Херсонской области Украины, контролируется российскими военными, заявил Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, Вооруженные силы РФ также взяли под свой контроль аэродром Чернобаевка, который находится под Херсоном, передает агентство "Интерфакс".
В прошедшую пятницу Конашенков информировал о том, что продолжающие спецоперацию на Украине российские военные смогли заблокировать Киев с западной стороны.
Ранее в российском Минобороны подтвердили сведения о переходе под контроль ВС РФ территории Чернобыльской АЭС.
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